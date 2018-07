Nissan Leaf Nismo: 150 PS für das Elektroauto

By

Den Sportler aus Japan wird es ab Ende Juli auch als 150 PS starkes Elektroauto geben. Allerdings wird der Nissan Leaf Nismo vorerst nur in seinem Heimatland an den Start gehen. Alle Fakten zum elektrischen Sportmodell bekommt ihr in unseren News.

Das Elektroauto wird ab Ende Juli auch in der Sport-Version Nissan Leaf Nismo erhältlich sein – vorerst allerdings nur in Japan. Rote Akzentuierungen, angedeutete Lufteinlässe, die es ja bei einem elektrisch angetriebenen Auto eigentlich nicht wirklich braucht, sowie leicht abgeänderte Seitenschweller lassen den 150 PS E-Sportler deutlich dynamischer wirken.

Am Heck des agilen Sportlers findet sich ein großer Diffusor, in den eine Heckleuchte mittig integriert ist, die so an das Rücklicht eines Rennwagens erinnert. Im Gegensatz zum Standard-Nismo hat man die E-Variante auf spezielle 18-Zoll-Felgen gestellt, die eine Herabsetzung des Luftwiderstandes bewirken sollen. Darauf sind dann Sportreifen aus dem Reifenregal von Continental aufgezogen. Bei den Lackfarben kann sich der Kunde zwischen neun verschiedenen Varianten entscheiden. Darunter finden sich auch die Nismo-spezifischen Zweifarben-Lackierungen „Brilliant Silver / Super Black“ sowie „Dark Metal Grey / Super Black“.

Die Nismo-typischen roten Akzente finden sich auch im Innenraum wieder, wo sie die Lüftungsdüsen umrahmen und als rote Kontrastnähte auf dem Standard-Gestühl zu finden sind. Das mit feinstem Alcantara-Leder überzogene Lenkrad ist unten abgeflacht und mit einer 12-Uhr-Markierung versehen. Der futuristische Fahrstufen-Wahlhebel ist in „Gun-metal“-Chrom ausgeführt.

Was es im Elektro-Nismo leider nicht geben wird, ist eine Leistungssteigerung. Wie im Standard-Leaf auch, bleibt es auch hier bei den 150 PS Leistung und den 40 kWh für den Stromspeicher. Ein spezieller Tuning-Chip soll aber für eine direktere und bessere Beschleunigung sorgen, so dass wohl auch davon auszugehen ist, dass die Reichweite vermutlich nicht für die vollen 285 km (WLTP) reichen dürfte. Ab wann der Elektro-Sportler auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Bilder & Video: © Nissan