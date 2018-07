DS X E-TENSE: Erste Testfahrt mit dem Elektro-Concept

By

So wie im DS X E-TENSE stellen sich die Visionäre beim Ableger von Citroën das Fahren im Jahr 2035 vor. Dass man mit dem 272 PS starken Elektro-Concept auch richtig schnell unterwegs sein kann, zeigten die Ingenieure vor kurzem bei einer ersten Testfahrt auf dem französischen Militärflugplatz in Vélizy-Villacoublay. Doch ob wir in knapp 20 Jahren wirklich genauso unterwegs sein werden, ist mehr als fraglich.

Bis 2035 vergeht noch viel Zeit und fließt noch jede Menge Wasser die Seine herunter, aber die Forscher und Designer beim Citroën-Ableger haben sich jetzt schon mal darüber Gedanken gemacht, wie die Mobilität der Zukunft aussehen könnte. Das Ergebnis ihrer Überlegungen haben sie jetzt mit dem Elektro-Concept DS X E-TENSE auf eine erste Testfahrt geschickt. Was gleich auffällt, ist in erster Linie die Asymmetrie der komplett aus Carbon gefertigten Karosserie. Das fängt schon beim angedeuteten Kühlergrill an, der nicht mittig, sondern ein Stück weit nach links zum Fahrer hin gerückt ist. Zudem sitzt der Fahrer vom Beifahrer getrennt. Der DS-Pilot ist im Konzeptfahrzeug Wind und Wetter ausgeliefert, während der Co-Pilot geschützt unter einer großen Glaskuppel Platznehmen kann.

Wenn dann noch eine Person mitfahren will, dann wird im Beifahrer-Abteil einfach ein Klappsitz ausgezogen und dann können dort wie im Kampfjet-Cockpit zwei Personen hintereinander sitzen. Doch eigentlich ist es auch ganz egal, wer wo sitzt und wer Fahrer und Beifahrer ist, denn das Elektroauto kann natürlich auch rein autonom fahren. Und wer will, kann auch einfach nur die Musik aus dem Hifi-System von Focal genießen und durch einen Glasboden auf die Straße blicken. Eine ECE-Homologation wäre damit wohl aber kaum zu machen, aber es handelt sich ja auch um eine Studie. Da darf es auch schon mal etwas mehr sein.

Angetrieben wird das Fahrzeug von einem 200-kW-Elektroantrieb (272 PS), womit eine Höchstgeschwindigkeit von 225 km/h möglich sein soll. Von 0 auf 100 km/h geht es in nur 3,7 Sekunden. Über welche Kapazität und Reichweite die Lithium-Ionen-Akkus verfügen, wird aber bislang noch nicht verraten. Dafür träumen die Entwickler aber schon von viel stärkeren Antrieben: Bis 2035 könnten beim 4,75 m langen E-Auto 400 kW (540 PS) bis 1.000 kW (1.360 PS) Peak-Leistung möglich sein.

