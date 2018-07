Renault Mégane R.S. Trophy: 300 PS starker Kompaktsportler

By

Mit dem Renault Mégane R.S. Trophy bringen die Franzosen jetzt erstmals in der Modellgeschichte einen derart starken Kompaktsportler auf den Markt. Der verdankt seine 300 PS unter anderem einem modifizierten Lagersystem für den Turbolader, bei dem Keramik anstelle von Stahl zum Einsatz kommt. Ende 2018 kommt der starke Franzose auf den Markt. Alle Details und Preise bekommt ihr in unseren News.

Der Renault Mégane R.S. Trophy durchbricht mit seinem modifizierten 1,8-Liter-Turbomotor mit Direkteinspritzung erstmals die Schallmauer von 300 PS. Im normalen R.S.-Kompaktsportler leistet das Aggregat nur 280 PS, aber, zum Beispiel auch durch Keramik-Lagerschalen für den serienmäßigen Twin-Scroll-Turbolader, bringt er es eben nun auf 20 PS mehr und schickt in Verbindung mit dem manuellen 6-Gang-Schaltgetriebe bis zu 400 Nm auf die Kurbelwelle. Wenn dazu dann noch das 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe EDC aus der Optionsliste gewählt wird, sind sogar maximal 420 Nm drin.

Damit auch das Fahrwerk die Kraftspritze ordentlich verträgt, hat man straffere Stoßdämpfer, steifere Federn, festere Querstabilisatoren sowie eine mechanische Differenzialsperre von Torsen an der Vorderachse verbaut. In der Summe werden so die Traktion optimiert und das frühzeitige Herausbeschleunigen aus Kurven verbessert. Durch die dynamische Allradlenkung 4CONTROL wird bei einer niedrigen Geschwindigkeit die Agilität verbessert und bei hohen Geschwindigkeiten nehmen die Sicherheitsreserven und die Fahrstabilität zu.

Die Verbundguss-Bremsscheiben aus Grauguss und Aluminium mit den rot lackierten Bremssätteln von Brembo sollen für eine sichere Verzögerung sorgen und die Klappen-Abgasanlage sorgt für Racing-Sound. Zum Marktstart gibt es erst einmal nur die serienmäßigen diamantpolierten „Jerez”-Räder mit roten Zierelementen im 19-Zoll-Format. 2019 sollen dann zudem optional auch geschmiedete „Fuji” Felgen verfügbar sein, die das Gewicht pro Rad um zwei Kilogramm verringern werden.

Der in den exklusiven Sport-Metallic-Sonderlackierungen „Tonic Orange” und „Sirius Gelb” erhältliche Mégane R.S. Trophy lässt sich im Innenraum optional auch mit Recaro Sportsitzen mit Alcantara-Polsterung bestücken, welche dem Fahrer dank ihrer um 20 Millimeter tieferen Sitzposition noch mehr Sportwagenatmosphäre vermitteln. Wird er mit dem manuellen Getriebe bestückt, so kostet der Sport-Mégane 38.600 Euro. Wer dagegen das 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe EDC haben will, muss mindestens 40.500 Euro hinblättern.

