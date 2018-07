Mazda 6: Saubere Motoren und neuer Innenraum

By

Das Flaggschiff der Japaner bekommt zum September 2018 ein Update, denn dann gibt es für den Mazda 6 saubere Motoren und einen neuen Innenraum. Auch die Preistabelle wurde überarbeitet. Der Einstieg gelingt schon bei 27.590 Euro, ganz gleich, ob man den Fünftürer oder den Kombi auswählt.

Optisch hat sich, wie bei der Limousine, auch beim Kombi nicht wirklich viel getan. Dafür hat der neue Mazda 6 saubere Motoren und einen neuen Innenraum bekommen, bei denen neu gestaltete Sitze in der ersten Reihe, die gegen Aufpreis auch mit Leder bezogen werden können, auch mit einer überarbeiteten Belüftungsfunktion glänzen sollen. Hier werden die Körper von Fahrer und Beifahrer nicht mit Luft angeblasen, sondern die erhitzte Luft wird einfach abgesaugt, ohne dass darunter die Kühlleistung leiden würde. Ein schweiß-nasser Rücken soll damit der Vergangenheit angehören und schnell soll sich ein trockenes und kühles Gefühl einstellen.

Auch sonst hat man die Fahrerkabine völlig neu möbliert und ein komplett neues Armaturenbrett mit edleren Materialien wie Edelholzzierteilen und Leder verbaut. Zudem hat man die Integration mobiler Geräte deutlich verbessert, denn erstmals werden in einem Modell der Japaner Android Auto und Apple Carplay zum Einsatz kommen. Neu sind auch das Head-Up-Display sowie die sieben Zoll große Digital-Anzeige mit Tacho, Drehzahlmesser und Co.. Serienmäßig sind zudem die automatische Abstandsregelung oder die Navigation mit an Bord.

Unter der Haube arbeiten bei den ab September 2018 erhältlichen Fahrzeugen jetzt nur noch Motoren, die ohne zusätzliche Katalysatoren auf die Euro 6d-TEMP umgestellt werden konnten und sich dadurch zum Teil in ihrem Leistungsdaten verbessert haben.

Hier noch einmal für euch alle Motoren und Preise auf einen Blick:

2,0-l-Benziner, 145 PS, ab 27.590 Euro

2,0-l-Benziner, 165 PS, ab 32.990 Euro (Automatik optional)

2,5-l-Benziner, 194 PS, ab 39.090 Euro (Automatik)

2,2-l-Diesel, 150 PS, ab 33.490 Euro (Automatik optional)

2,2-l-Diesel, 184 PS, ab 39.090 Euro (Automatik, Allrad optional)

