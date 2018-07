Audi TT: Der Diesel wird beim Update gestrichen

By

Für die dritte Generation vom Audi TT gibt es nun ein umfassendes Update. Dabei fällt auf: Der Diesel wird gestrichen, die 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner werden stärker und auch bei der Serienausstattung wird noch einmal kräftig oben draufgepackt. Alle Details zum kleinen Sportler bekommt ihr in unseren News.

Vor rund 20 Jahren erschien der erste Audi TT. Nun gibt es sowohl für den offenen Roadster, als auch für das geschlossene Coupé ein Update. Die wohl wichtigste Erkenntnis dabei: Den Diesel haben die Entwickler aus dem Motorenprogramm gestrichen. Zudem wird es mehr Power für die Benziner geben und auch die Serienausstattung wird noch umfangreicher. Bei der Optik wurde nur leicht nachgeschärft: größere Lufteinlässe und ein dreidimensionales Gitter am Grill lassen den Sportler noch dynamischer und breiter wirken.

Im neuen Modell finden sich neben dem virtual cockpit nun auch das Fahrdynamiksystem drive select, ein Licht- und Regensensor, beheizbare Außenspiegel sowie das Multifunktionslenkrad plus, mit dem sich Infotainment- und Sprachdialogsystem komplett am Lenkrad steuern lassen. Für das leichtere Verbinden mit den mobilen Endgeräten die beleuchtete USB-Anschlussbuchse und Bluetooth zur Verfügung. In der Liste der Assistenzsysteme finden sich ein Spurwechselassistent, der Spurhalteassistent, die Verkehrszeichenerkennung und ein Parkassistent mit Rückfahrkamera.

Bei den Motoren fällt auf, dass der bis vor kurzem noch erhältliche TDI ultra mit 184 PS aus dem Programm gestrichen wurde. Gut, wahrscheinlich dachten sich die Ingenieure, dass ein Sportwagen nicht wirklich einen Diesel braucht und zudem waren sie es wohl leid, ständig über die derzeit so geächtete Selbstzünder-Technologie sprechen zu müssen. Als neuer Basis-TT fungiert nun der 40 TFSI, bei dem aus dem neuen 2,0-Liter-Motor nun 197 PS, statt wie bisher, nur 180 PS entspringen. Die Ausbaustufe des Motors, der 45 TFSI, leistet sogar 245 PS statt der bisherigen 230 PS.

Das Top-Modell ist und bleibt der Audi TTS, bei dem aus einem 2,0-Vierzylinder-Turbobenziner jetzt 306 PS entspringen, was im Vergleich zum Vorgänger sogar vier PS weniger sind. Dennoch ging es um 20 Nm auf nun 400 Nm nach oben. Damit sprintet der Sport-TT in 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erst bei 250 km/h greift die elektronische Vernunftbremse ein. Ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe verteilt die Power auf alle vier Räder. Den Basis-TT in der Coupé-Variante gibt es ab 35.000 Euro, wer lieber offen unterwegs ist, muss 2.500 Euro mehr obendrauf legen. Beim TTS beginnt die Preisliste bei 54.500 Euro für das Coupé bzw. 57.000 Euro für das Cabrio.

Bilder: © Audi AG