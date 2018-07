BMW M Performance Parts M2: 60 Kilo abgespeckt

By

Beim Goodwood Festival of Speed präsentieren die Bayern gerade ein kompaktes Coupé, das mit allen neuen BMW M Performance Parts M2 bestückt wurde, die derzeit im Angebot sind. Das Ergebnis: Eine richtig dynamische Optik und 60 Kilo weniger auf der Waage.

Warum sich selber die Finger in der heimischen Garage schmutzig machen, wenn Werkstuning doch auch eine sehr ansprechende Optik an das geliebte Auto zaubern kann? Die Münchener bieten jetzt für BMW M Performance Parts M2 neue Anbauteile an, mit denen der Sportler mal eben um 60 Kilo abspecken kann. Bis alle Teile letztendlich auch bestellt und geliefert werden können, kann es aber durchaus noch bis Ende des ersten Quartals 2019 dauern. Dennoch nehmen wir die Tuningteile einmal genauer unter die Lupe. Die enormen Gewichtsreduzierung resultiert natürlich aus dem Wunderstoff, aus dem die Träume eines jeden Leichtbauers sind: Carbon.

Der leichte Hightech-Werkstoff kommt auch an den wohl noch in diesem Monat erhältlichem Carbon-Gitter an der Front sowie bei der Motorhaube zum Einsatz. Auch die Kotflügel vorne, die Heckklappe und der Diffusor bestehen aus dem extrem leichten und dennoch sehr stabilen Material. Auch die Seitenwände vorn aus Carbon (voraussichtlich verfügbar ab 11/2018) verringern das Gewicht und optimieren zudem die Aerodynamik.

Auch noch in diesem Monat sollte der Komplettradsatz mit dem 19-Zoll Schmiederad Y-Speiche 763M in Frozen Gold kommen. Er setzt mit seinen Semi-Slicks nicht nur ein optisches Highlight, sondern ist auch mal eben sechs Kilogramm leichter als der Serienradsatz. Am Heck sorgen sowohl die Carbon-Heckklappe (- fünf Kilogramm) sowie der bereits verfügbare Heckdiffusor aus dem Edelmaterial (- 0,5 Kilogramm) für eine bessere Aerodynamik. Auch im Innenraum wird der Kohlefaser-Verbundwerkstoff bei den mit edlem Alcantara überzogenen Carbon-Sportsitzen großzügig eingesetzt und auch der Handbremsgriff mit dem exklusiven Alcantara-Balg besteht aus Carbon. Leichtbaurücksitze senken das Fahrzeuggewicht noch einmal um 13 Kilogramm ab.

Noch einmal 14 Kilo nach unten geht es dank einer leichteren Batterie. Eine bessere Straßenlage soll mit dem bereits verfügbaren M Performance Fahrwerk erreicht werden, das eine Tieferlegung um bis zu 20 Millimeter ermöglicht und dessen Dämpfungstechnik unabhängig in 12 verschiedenen Druck- und 16 verschiedenen Zugstufen einstellbar ist.

Bilder: © BMW Group