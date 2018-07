Toyota Supra: Weltpremiere beim Goodwood Festival of Speed

By

Auch wenn bislang eher eine Studie der anderen folgte, so scheint die Neuauflage vom Sportwagen Toyota Supra nun mit der Weltpremiere der Serienversion beim Goodwood Festival of Speed (12. bis 15. Juli 2018) endlich Realität zu werden. Anfang 2019 dürfte wohl der Marktstart erfolgen. Wir haben für euch alle Details in unseren News zusammengefasst.

Nachdem das Comeback vom legendären Supersportwagen auf dem diesjährigen Genfer Autosalon angekündigt wurde, soll es beim Goodwood Festival of Speed nun leibhaftig zur Weltpremiere vom Toyota Supra kommen. Dann werden Chefingenieur Tetsuya Tada und Testfahrer Herwig Daenens den Prototypen des Serienfahrzeuges über die legendäre Bergstrecke steuern. Mit dem Serienracer, der unter dem Modellkürzel A90 zur Kurvenhatz rollen wird, wollen die Japaner an die lange Tradition des echten Sportwagens anknüpfen.

Die Neuauflage des Supersportlers wird mit einem Reihensechszylinder-Frontmotor und einem Hinterradantrieb bestückt. Beim Bergrennen wird man das in den schwarz-rot-weißen Farben der Motorsport-Tochter Toyota Gazoo-Racing gehaltene Fahrzeug an allen vier Veranstaltungstagen bewundern können. Im Innenraum soll dann jede Menge Renntechnik stecken. Zumindest war das Lenkrad der Studie per Schnellverschluss abnehmbar und über ein in Kohlefaser gefasstes Dashboard erhält der Fahrer dann alle nötigen Informationen. Der Feuerlöscher, der Überrollbügel sowie ein Mehrpunkt-Sicherheitsgurt sind Pflicht und die Elektronik, die Kabel und die Schläuche entsprechen den FIA-Standards. Sobald es neue Fakten zum Nippon-Racer gibt, erfahrt ihr es hier sofort.

Bilder: © Toyota