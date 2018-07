Audi Q8: Ab August für 76.300 Euro bei den Händlern

By

Das große SUV, der Audi Q8, kann ab sofort bestellt werden und rollt dann ab August für mindestens 76.300 Euro zu den Händlern. Zum Marktstart gibt es das Luxus-SUV aber erst einmal nur mit dem 3.0 TDI mit 286 PS. Alle wichtigen Fakten zum neuen Oberklasse-Dickschiff bekommt ihr in unseren News.

Der neue Audi Q8 steht ab August für 76.300 Euro bei den Händlern – dann allerdings noch mit einem sehr dürftigen Motorenangebot, denn vorerst wird nur der als 50 TDI bezeichnete 3,0-Liter-V6-Diesel, der 286 PS leistet und mit 600 Nm Drehmoment anschiebt, zu haben sein. Wohl eine Folge vom Dieselskandal, denn das Kraftfahrtbundesamt hat den Ingolstädtern vorerst Einzelabnahmen für jede neue Motorvariante verordnet, weshalb sich die Entwicklung neuer Motoren schwierig gestaltet.

Erst im nächsten Jahr sollen dann zwei Sechszylinder folgen: ein kleinerer Drei-Liter-Diesel mit 231 PS im 45 TDI und ein Sechszylinder-Benziner mit 340 PS im 55 TFSI. Doch auch dann wird wohl von den S- und RS-Modellen, vom Plug-In-Hybrid sowie vom bulligen V8 immer noch keine Spur sein.

Mit dem aktuellen V6-Diesel schafft es das 4,98 Meter lange Fahrzeug in 6,3 Sekunden von 0 auf 100. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht der 2,2-Tonnen-Edel-Offroader bei 245 km/h. Beim Verbrauch gibt der Hersteller zwischen 6,6 und 6,8 Litern auf 100 Kilometer an. Montiert wird das ab sofort europaweit bestellbare Modell im Audi-Werk in Bratislava, von wo aus dann die ersten Modelle im August ausgeliefert werden.

Bilder: © Audi AG