Video – Fahrbericht: 2018 Hyundai IONIQ Plug-in-Hybrid 6DCT

Die Jungs von Ausfahrt.tv haben sich den 2018 Hyundai IONIQ Plug-in-Hybrid 6DCT im Rahmen einer Probefahrt genauer angesehen und stellen Euch den Hyundai IONIQ PHEV in ihrem ausführlichen Video-Review sehr detailliert vor. Sie hatten den Hyundai IONIQ PHEV für ein paar Tage in Bielefeld als Testfahrzeug. Die Probefahrt mit dem Hyundai IONIQ fand am 28.06.2018 statt.



Unseren Video-Fahrbericht mit dem 2018 Hyundai IONIQ Plug-in-Hybrid 6DCT auf Youtube ansehen.

2018 Hyundai IONIQ Plug-in-Hybrid 6DCT – Motor- und Leistungsdaten

Der Testwagen bei der Probefahrt war ein 2018 Hyundai IONIQ Plug-in-Hybrid 6DCT. Sein 1.6 Liter Motor (Vorne quer verbauter Reihen-Vier-Zylinder-Ottomotor ) verfügt über 105 PS (77 KW) und hat ein maximales Drehmoment von 147 Nm, welches bei 4.000 Umdrehungen pro Minute anliegt.

Der Hyundai IONIQ PHEV erreicht seine Höchstgeschwindigkeit bei 0 km/h. Um von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen benötigt man mit dem Hyundai IONIQ laut Hersteller 10.6 Sekunden. Der Testwagen verfügte über Frontantrieb, geschaltet wurde mittels Doppelkupplung-Automatik-Getriebe (6-Gang-DCT).

2018 Hyundai IONIQ Plug-in-Hybrid 6DCT – Verbrauchsangaben

Hyundai gibt den NEFZ-Verbrauch des 2018 Hyundai IONIQ Plug-in-Hybrid 6DCT mit 1.1 Litern Super auf 100 Kilometern an. Bei einem Tankinhalt von 45 Litern ist rein rechnerisch eine Reichweite von etwa 4.090 Kilometern denkbar. Laut Hyundai beträgt der kombinierte CO2-Ausstoss 26 g/km.

2018 Hyundai IONIQ Plug-in-Hybrid 6DCT – Preise

Die preiswerteste Einstiegsvariante (kleinster Motor, niedrigste Ausstattungsvariante, ohne Zusatzausstattung) des Hyundai IONIQ liegt bei 29.900 Euro. Der Testwagen Hyundai IONIQ kostete in der Grundkonfiguration bei Probefahrt 33.250 Euro, der Testwagenpreis lag bei circa 33.250 Euro.

Alles technischen Daten zum 2018 Hyundai IONIQ Plug-in-Hybrid 6DCT im Überblick

Testfahrzeug 2018 Hyundai IONIQ Plug-in-Hybrid 6DCT Hersteller Hyundai Bauform Limousine Motor Vorne quer verbauter Reihen-Vier-Zylinder-Ottomotor Hubraum 1.6 Liter Ps 105 PS Kw 77 KW Antriebsart Frontantrieb Getriebeart Doppelkupplung-Automatik-Getriebe Getriebe 6-Gang-DCT Maximales Drehmoment 147 Nm Beschleunigung 0 auf 100 km/h 10.6 Sekunden Höchstgeschwindigkeit 0 km/h Kombinierter NEFZ-Verbrauch laut Hersteller 1.1 l/100 km Kombinierter CO2-Ausstoss laut Hersteller 26 g/km Kraftstoffart Super Tankinhalt 45 Liter Länge 4.47 Meter Höhe 1.45 Meter Breite 1.82 Meter Breite mit Außenspiegel 2.06 Meter Radstand 2.70 Meter Bodenfreiheit 140 Zentimeter Wendekreis 10.6 Meter Leergewicht 1.505 KG Zulässiges Gesamtgewicht 1.970 kg Maximale Zuladung 465 kg Kofferraumvolumen 341 Liter Kofferraumvolumen bei umgeklappter Rücksitzbank 1.401 Liter Einstiegspreis 29.900 Euro Basispreis Testwagen 33.250 Euro Listenpreis Testwagen ca. 33.250 Euro Versicherungsklassen HP / VK / TK 18 / 19 / 20

Foto-Quelle: Hersteller