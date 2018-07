Fiat 500 Spiaggina ’58: Im „Liegestuhl“ an den Strand

By

Für ihren 500er hauen die Italiener nun ein weiteres Sondermodell heraus, das ganz stark von diesem einzigartigen „La dolce vita“-Lebensgefühl aus dem Süden geprägt ist. Locker, leicht und flott geht es mit dem Fiat 500 Spiaggina ’58, also dem „Liegestuhl“, an den Strand. Wie es den Entwicklern gelingt, den eleganten Retro-Look mit zeitgemäßer Technik zu vereinen, erklären wir in unseren News.

Mit ihrem neuen Sondermodell Fiat 500 Spiaggina ’58 feiert der italienische Autobauer das 60-jährige Jubiläum vom 500er Jolly. Damals bekam er wegen seiner Sitze aus Sisalgeflecht schnell den Beinamen Spiaggina, der ins Deutsche mit „Liegestuhl“ übersetzt werden kann. Im Ergebnis steht ein praktisches und elegantes Fahrzeug, mit dem es an den Strand oder durch den Großstadtdschungel geht. Der im Farbton Volare Blau lackierte und rundherum mit weißen Zierstreifen versehene Italiener ist dabei auf nur 1.958 Stück limitiert. Das moderne Stoffverdeck und die 16-Zoll-Leichtmetallräder im Vintage-Design runden den eleganten Look der späten 1950er Jahre beim Exterieur ab.

Auch im Innenraum dominiert das sommerliche Hellblau, denn die Armaturentafel ist ebenfalls in Wagenfarbe lackiert. Die Sitzbezüge sind in elfenbein und hellgrau zweifarbig gestaltet und die speziell für das Sondermodell gefertigten Fußmatten sowie das historische Markenlogo auf dem Lenkrad sorgen für eine stylische Interieur-Gestaltung.

Neben dem Entertainmentsystem Uconnect HD live gehören auch das als TFT-Monitor mit sieben Zoll Bildschirmdiagonale ausgeführte zentrale Instrument, die Klimaautomatik, die Einparksensoren hinten, ein höhenverstellbarer Fahrersitz sowie die Ablagetaschen an der Rücklehne des Beifahrersitzes zur Serienausstattung.

Bei den Motoren hat der neue Fiat-Besitzer die Wahl zwischen einem Vierzylinder-Benziner 1.2 8V mit 69 PS und dem Zweizylinder-Otto-Motor Twin-Air mit 85 PS. Die Preise für die Sonderedition, die ausschließlich als Cabrio erhältlich sein wird, sind bislang noch nicht bekannt.

Bilder: © Fiat