Sondermodell Peugeot 208 Signature mit umfangreichem Ausstattungspaket

Auch wenn der Nachfolger schon in den Startlöchern steht, so hauen die Franzosen bei ihrem Sondermodell Peugeot 208 Signature in Verbindung mit einem umfangreichem Ausstattungspaket noch einmal ordentlich Einen raus. Die Edelvariante vom stylischen Kleinwagen bietet gegenüber dem Einzelkauf einen Preisvorteil von rund 670 Euro. Was ihr dafür erwarten könnt, erklären wir euch in unseren News.

Mit dem Sondermodell Peugeot 208 Signature bietet der französische Autobauer ein umfangreiches Ausstattungspaket an, das unter anderem ein Panorama-Glasdach, ein Lederlenkrad, das Sicht-Paket mit Regen- und Lichtsensor sowie Nebelscheinwerfern und die Einparksensoren am Heck umfasst. Auch der bisher nur im Ausstattungsniveau Allure erhältliche Equalizer-Kühlergrill gehört nun zum Sondermodell-Paket mit dazu. Abgerundet wird der moderne Look des Editionsmodells durch die klaren Linien der Radzierblenden „Zirconium“.

Für Vortrieb sorgt ein 1,2-Liter-Dreizylinderbenziner, den es wahlweise mit 83 PS und 110 PS gibt. Dabei kann bei der stärkeren Version auf Wunsch die manuelle Handschaltung auch durch die Sechsstufenautomatik EAT6 ersetzt werden. Die Preisliste für die Sonderserie startet bei 17.250 Euro. Der Hersteller gibt den Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf aller Teile mit bis zu 670 Euro an. Für 2019 wird die nächste 208er-Generation erwartet, welche dann auch als Basis für den neuen Opel Corsa dienen soll. Die Rüsselsheimer gehören seit der Übernahme durch PSA zum Konzernportfolio.

Bilder: © Peugeot