VW T-Cross: Erstes Teaser-Foto vom kleinen SUV

Wie der VW Polo, so baut auch das kleine SUV VW T-Cross auf dem MQB A0 (Modularer Querbaukasten) auf. Wie das dann am Ende aussehen wird, verraten die Wolfsburger in einem ersten Teaser-Foto, das sie uns vor wenigen Minuten präsentiert haben. Zudem gibt es in unseren News für euch erste Details zum Innenraumkonzept und zu den Assistenzsystemen.

Schon 2016 haben die Wolfsburger auf dem Genfer Autosalon eine Studie für ein Cabrio-SUV vorgestellt, die einen Vorgeschmack auf den nun im Herbst 2018 seine Premiere feiernden, geschlossenen VW T-Cross geben soll. Volkswagen zeigt uns nun ein erstes Teaser-Foto vom kleinen SUV, das unterhalb vom T-Roc angesiedelt wird. Klar ist, dass sich der Mini-Offroader gemeinsam mit dem größeren Bruder und den Modellen Tiguan, Tiguan Allspace und Touareg in die fünf SUV-Formate der Marke in Europa einreihen wird. Das 4,11 m lange Mini-SUV wird allerdings auch in China und in Südamerika verkauft.

Bei der Plattform setzt man auf die MQB A0-Architektur, die ebenfalls beim Seat Arona und dem kommenden Škoda Polar zum Einsatz kommen wird. Und genau wie der Arona, wird auch der kleine Wolfsburger ausschließlich mit Frontantrieb erhältlich sein. Die neue Plattform soll zudem für einen Raumgewinn sorgen, denn die Rücksitzbank kann längs verstellt werden, was wahlweise für mehr Knie- oder mehr Kofferraum sorgen soll. Zudem soll ein breites Spektrum an Assistenzsystemen mit an Bord sein: Serienmäßig werden ein Antikollisionssystem (Front Assist) und ein Spurhalteassistent (Lane Assist) verbaut. Für die Individualisierung im Innenraum wird der Modulare Infotainmentbaukasten inklusive Smartphone-Integration sorgen. Wer einige Euro extra obendrauf legt, bekommt das virtuelle Cockpit, kann aber auch ein Panoramadach ordern.

