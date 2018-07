Peugeot 508: Extravagantes Designerstück startet bei 31.250 Euro

By

Nach drei Jahren Pause ist die edle Mittelklasse-Limousine Peugeot 508 nun wieder da. Das extravagante Designerstück startet bei 31.250 Euro und wird von Oktober 2018 an erhältlich sein. Die im Werk in Mulhouse gefertigte Coupé-Limousine mit dem Etikett „Origine France Garantie“ ist dabei schon in der Basisversion mit Extras wie Alurädern, Spurhalteassistent, digitalem Kombiinstrument, Tempomat und Verkehrszeichen-Erkennung ausgerüstet. Alle Fakten zum Marktstart bekommt ihr in unseren News.

Mit dem schon in der Basisvariante recht üppig ausgestatteten Peugeot 508 bringen die Franzosen im Oktober 2018 ein extravagantes Designerstück für mindestens 31.250 Euro auf den Markt. Extravaganz, die der 4,75 Meter langen Mittelklasse-Limousine unter anderem auch durch rahmenlose Türen und eine sanft abfallende Dachlinie verliehen wird.

Das Motorenangebot ist recht übersichtlich und lässt dennoch kaum Wünsche offen: Zwei Benziner und vier Diesel mit Leistungen zwischen 130 und 225 PS, wobei ein 1,6-Liter-Turbo die stärkste Variante darstellt. Er sprintet in 7,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h und soll sich im kombinierten Verbrauch mit 5,7 Litern Benzin begnügen. Ein adaptives Fahrwerk mit den Einstellmöglichkeiten „Sport“ und „Komfort“ sorgt für sicheren Straßenkontakt.

Als echte Innovation kann wohl das erstmals in diesem Segment für rund 1.200 Euro Aufpreis angebotene Nachtsichtsystem Night Vision bezeichnet werden. Mit ihm können dank einer Infrarotkamera Hindernisse und Menschen oder Tiere in einer Entfernung bis zu 250 Metern auch nachts und bei schlechter Sicht zuverlässig erkannt werden. Zudem sind auch viele andere, mittlerweile gängige Assistenzsysteme mit an Bord: aktiver Spurhalteassistent, aktive Sicherheitsbremse, ein Kollisionswarner sowie eine erweiterte Verkehrszeichen-Erkennung, die jetzt auch Stoppschilder und Durchfahrtsverbote erkennt.

Im Innenraum dominieren die 12,3 Zoll hochauflösende Digitalanzeige sowie ein ausladender, berührungsempfindlicher Monitor (im Ausstattungsniveau Active als 8-Zoll-Touchscreen; ab dem Niveau Allure als 10-Zoll-Touchscreen) im 16:9 Format auf der Mittelkonsole. Natürlich ist alles auch über Mirror Link®, Android Auto™ und Apple Carplay™ kompatibel. Die Preisliste für die Limousine beginnt bei 31.250 und endet bei 46.500 Euro.

Bilder: © Peugeot