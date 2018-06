Volvo S60: Premiere zur Werkseröffnung in den USA

By

Zur Werkseröffnung vom ersten Werk in den USA in Charleston, South Carolina gab es jetzt die Premiere der Limousine der sogenannten Premiumklasse: Dem Volvo S60. Tschüss und Bye-Bye heißt es bei diesem Modell allerdings vorerst für den Diesel, denn die Premium-Limousine wird ausschließlich als Benziner und Plug-in-Hybrid angeboten. Alle Fakten zum luxuriösen Schweden-Kreuzer bekommt ihr in unseren News.

Er ist das erste Fahrzeug der Marke, das in den USA in einem komplett neuen Werk gebaut wird – der neue Volvo S60. Das Fahrzeug feierte jetzt zur Werkseröffnung in Charleston, South Carolina seine Premiere. Allerdings gibt es noch eine Premiere, denn einen Diesel sucht man im Motorenportfolio vergebens. Zum Start werden nur zwei kräftige Benziner sowie zwei Plug-in-Hybridfahrzeuge angeboten. Den Anfang machen dabei die beiden 2,0-Liter-Vierzylinder T5 und T6 AWD, dazu kommen dann noch der Plug-In-Hybrid T6 AWD Twin Engine mit rund 340 PS Systemleistung und der T8 AWD Twin Engine. Außerdem soll auch noch eine als T8 Polestar Engineered bezeichnete Version mit einer satten Systemleistung von 415 PS und 670 Nm angeboten werden.

Beim T5 handelt es sich um einen 250 PS und maximal 350 Nm starken Benziner, der, ebenso wie der T6 AWD, an ein 8-Gang-Automatik-Getriebe gekuppelt ist. Der größere Otto-Motor leistet 310 PS und bringt ein maximales Drehmoment von 400 Nm auf. Ebenfalls mit der Achtgang-Automatik ausgestattet wird der T8 Twin Engine AWD mit einer Systemleistung von 390 PS. Hier geben die Entwickler einen kombinierten Verbrauch nach dem Normzyklus zwischen 2,1 bis 2,5 Litern auf 100 Kilometern an.

Der Innenraum, das Infotainment sowie die Assistenzsysteme werden direkt aus der Kombi-Version V60 übernommen. Dank dem System „Pilot Assist“ kann die Limousine bis zu einer Geschwindigkeit von 130 km/h weitestgehend teilautonom fahren. Ergänzt wird die Sicherheitsausstattung durch Systeme mit Lenkunterstützung wie die Road Edge Detection und die Oncoming Lane Mitigation sowie dem optionalen Cross Traffic Alert, welcher die Sicherheit für Menschen innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs erhöht.

Wer einen neuen S60 haben will, muss sich aber noch ein wenig gedulden, denn hierzulande werden es die ersten Fahrzeuge erst im kommenden Jahr zu den Händlern schaffen. Den Marktstart in Deutschland haben die Schweden für den Frühsommer 2019 anvisiert.

Bilder: © Volvo