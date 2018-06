Audi A1 Sportback: Ganz schön sportlich

By

Im Herbst 2018 wird der neue Audi A1 Sportback ausgeliefert. Dann soll Schluss sein mit dem nervigen Image der niedlichen Knutschkugel. Der Neue kommt ganz schön sportlich daher und kann mit bis zu 200 PS bestückt werden. Alle Details dazu gibt es in unseren News.

Mit dem neuen Audi A1 Sportback versuchen die Bayern einen Spagat, der einerseits hin zum sportlich und jugendlich wirkenden Fünftürer gehen soll, dabei aber eben andererseits auch deutlich erwachsener und auch alltagstauglicher wirken soll.

Der erste Schritt dahin ist, dass die Ex-Knutschkugel bei den Abmessungen zulegt. Das neue Modell wird 4,03 Meter lang, bietet einen Radstand von zirka 2,56 Metern und soll so auch mehr Platz auf der Rückbank bieten. Auch für das Gepäck steht nun mehr Stauraum zur Verfügung. 65 Liter mehr lassen den Gepäckraum auf mindestens 335 Liter anwachsen. Er kann auf maximal 1.190 Liter erweitert werden.

Was in den neuen Oberklassemodellen schon mehrfach vorgestellt wurde, wird nun auch beim A1 zum Standard: Das digitale Cockpit. Beim Infotainment greift man sogar beim A8 ins Regal. Bei den Assistenzsystemen sind neben der automatischen Notbremse eine Spurführungshilfe und eine Abstandsregelung mit an Bord.

Unter die mit markanten Lüftungsschlitzen versehene Motorhaube packen die Bayern jetzt ausschließlich Benzinmotoren. Das Basisaggregat ist dabei ein 1,0 Liter großer Dreizylinder, den es sowohl mit 95 PS, als auch mit 115 PS geben wird. Für mehr Power gibt es einen 1,5-Liter-Vierzylinder mit 150 PS und die sportliche Speerspitze bildet vorerst ein 2,0-Liter-Motor mit 200 PS. Angaben zur Fahrleistungen, Verbrauch und auch zu den Preisen machen die Ingolstädter bislang noch nicht.

Bilder: © Audi AG