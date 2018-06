Neuer Einstiegsbenziner: 200 PS für den Jaguar E-Pace

By

Für das kompakte SUV Jaguar E-Pace gibt es ab sofort einen neuen Einstiegsbenziner: Ein 2,0 Liter großer Vier-Zylinder-Turbobenziner mit 200 PS. Der beschleunigt den AWD P200 in 8,2 Sekunden von null auf 100 km/h und auf maximal 216 km/h. Alle Details und den Preis bekommt ihr in unseren News.

Die Briten erweitern das Motorenangebot für das kompakte SUV-Modell Jaguar E-Pace um einen neuen Einstiegsbenziner. Für mindestens 40.225 Euro gibt es das 200 PS starke Zweiliter-Triebwerk in Kombination mit Allradantrieb und Neun-Stufen-Automatik. Im E-Pace AWD P200 bringt es das Aggregat auf maximal 340 Nm, womit der bereits bestellbare 1,8-Tonner in 8,2 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten soll. Laut Konzernangaben soll der Normverbrauch bei 8,2 Litern je 100 Kilometer liegen.

Für das neue Modelljahr sind zudem weitere Neuerungen in Planung. So wird es das adaptive Fahrwerksystem Adaptive Dynamics für die Automatikmodelle sowie die Smart Settings, also Lieblingseinstellungen nach den individuellen Vorlieben des Fahrers oder der Fahrerin, geben. Anhand der Fernbedienung und dem Bluetooth-Signal des Smartphones wird die Person identifiziert, die sich dem Sport-SUV nähert. Daraufhin werden auf Basis der normalen Vorlieben des Halters die Einstellungen der Sitze, der Heizungs- und Klimaanlage und des Infotainmentsystems automatisch angepasst. Weitere Feinjustierungen werden dann von den Algorithmen unter Berücksichtigung von Zeit, Ort, Wetter und Verhaltensmustern vorgenommen.

Bilder: © Jaguar