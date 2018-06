Jeep Renegade: Neue Motoren für den kleinen Offroader

By

Die Optik beim Jeep Renegade wird im Modelljahr 2019 aufgefrischt und es wir neue Motoren für den kleinen Offroader geben. Die Fiat-Tochter setzt bei dem Update auf einen 1,0-Liter-Dreizylinder sowie einen 1,3-Liter-Vierzylinder in zwei verschiedenen Leistungsstufen. Alle Details dazu bekommt ihr in diesem Artikel.

Das mit einem Absatz von 6.100 Exemplaren im Jahr 2017 hierzulande mit Abstand erfolgreichste Modell der US-amerikanischen Fiat-Tochter bekommt ein Update. Nach der Überarbeitung rollt der Jeep Renegade mit neuen Motoren und einer leicht veränderten Optik an den Start. Vorne fallen beim kleinen Offroader vor allem das überarbeitete Design des Kühlergrills sowie des unteren Teils der Frontschürze auf. Auch die Nebelleuchten sind weiter nach innen gerückt und das LED-Tagfahrlicht ist jetzt als Ring um die Hauptscheinwerfer angeordnet. Am Heck wurde die Gestaltung der Heckleuchten leicht abgewandelt.

Im Innenraum gibt es jetzt eine neue Generation des Uconnect-Multimediasystems, in das dank Apple Car Play und Android Auto auch iPhone und andere Smartphones integriert werden können. Bei den Bildschirmgrößen stehen fünf, sieben und 8,4 Zoll zur Auswahl. Eine Diktierfunktion für Kurznachrichten ist ebenso an Bord wie eine Sprachsteuerung. Über eine weitere App lassen sich mobiles Musik-Streaming sowie ein News-Dienst integrieren. Auch der digitale Radioempfang via DAB+ ist serienmäßig mit an Bord.

Zudem hat sich auch unter der Motorhaube im neuen Modelljahr Einiges getan: Ein 120 PS starker Dreizylinder-Benziner mit 1,0-Litern Hubraum wird den bislang erhältlichen 1,6-Liter Sauger mit 110 PS als Basismotor ersetzen. Ebenfalls neu: Ein aufgeladener 1,3-Liter-Vierzylinder in den Leistungsstufen 150 und 180 PS. Mitte des Monats sollen dann weitere Details folgen. Man darf aber wohl davon ausgehen, dass sich auch dann wahrscheinlich kein Diesel im Motorenportfolio finden wird, da der Mutterkonzern erst kürzlich in seinem neuen Strategiepapier das Ende des Diesels in sämtlichen PKW bis 2021 verkündet hat. Mitte Juni gibt es dann sicherlich auch belastbare Angaben zum Preis. Wir bleiben für euch an der Sache dran.

