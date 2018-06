Audi Q8: Dickes SUV auf Q7-Basis

By

Bei den Bayern steht die Zahl Acht immer für die absolute Oberklasse und so hält man es auch beim neuen Audi Q8, einem dicken SUV auf Q7-Basis, das jetzt in China seine Weltpremiere gefeiert hat. Auch wenn das Fahrzeug kürzer als der Q7 ist, so soll es doch mit weitaus mehr Luxus glänzen. Und das schlägt sich dann auch im Preis nieder. Alle Ausstattungshighlights, alle Motoren und viele Details erklären wir in unserem Artikel.

Wer sich für den jetzt in China präsentierten Audi Q8 entscheidet, bekommt ein dickes SUV auf Q7-Basis mit einem großzügigen Innenraum, einem durchdachten Bedienkonzept und luxuriöser Ausstattung zum nicht ganz so kleinen Preis. Denn das Basismodell des 4,99 langen Wagens mit coupéhaft-flacher Dachlinie dürfte wohl kaum unter 76.000 Euro zu haben sein. Wer dann noch etwas mehr Ausstattung dazuhaben möchte, legt wahrscheinlich schnell noch einmal rund 15.000 Euro obendrauf. Damit ist man dann, auch vom Preis her, deutlich in der Oberklasse angekommen.

Unter der Haube hat man am Anfang erst einmal keine Wahl und muss zwangsläufig zum Dreiliter-V6-Diesel 50 TDI mit 286 PS und maximal 600 Nm greifen. Wer sich mit dem Selbstzünder nicht anfreunden kann, der muss sich bis 2019 gedulden, denn dann werden sowohl der 231 PS-Diesel 45 TDI sowie der 340 PS starke V6-Benziner 55 TFSI folgen. Der soll dank SCR-Kat, AdBlue-Zugabe, 48-Volt-Bordnetz und Riemenstarter-Generator sehr spritsparend unterwegs sein. Rekuperation und Segeln mit abgeschaltetem Motor im Bereich zwischen 55 und 160 km/h sollen ebenfalls möglich sein.

Die Kraft wird serienmäßig durch eine Achtgang-Automatik verteilt und über das Mittendifferenzial standardmäßig im Verhältnis 40:60 zwischen den Achsen aufgeteilt. Für den Kontakt zur Straße sorgen mindestens die 19 Zöller, ein Stahlfahrwerk mit adaptiven Dämpfern, das gegen Aufpreis auch durch ein optional komfortabel oder auch sportlich abgestimmtes Luftfahrwerk ersetzt werden kann, sowie die, allerdings ebenfalls aufpreispflichtige, Allradlenkung.

Dank der erst hinter der zweiten Sitzreihe abfallenden Dachlinie müssen auch groß gewachsene Heck-Passagiere nicht den Kopf einziehen und sitzen ausgesprochen bequem. Durch die geringere Länge gibt es gegenüber dem Q7 auch Einbußen beim Kofferraumvolumen, das nun nur noch zwischen 605 und 1.755 Litern liegt. Im Innenraum dominieren die schon mit den Modellen A8, A7 und A6 eingeführten Technologien: Es gibt kaum Schalter oder Taster. Die Steuerung erfolgt hingegen über zwei Touchscreens in der Mittelkonsole. Für den Fahrer gibt es natürlich auch die hochauflösenden Digital-Instrumente sowie ein aufpreispflichtiges Head-up-Display. Immer mit an Bord sind das große Navi („MMI Navigation Plus“) sowie zahlreiche Online-Funktionen. Insgesamt können 39 verschiedene Assistenzsysteme in drei Paketen („Tour“, „Stadt“, „Parken“) eingebaut werden. Langfristig wird auch Level-3-Autonomie Einzug in den Q8 halten. Marktstart für das 2.145 kg schwere SUV soll bereits im Juli 2018 sein.

Bilder: © Audi AG