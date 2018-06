BMW Z4 Prototyp: Erste Erlkönigbilder von der Teststrecke

By

Vor einem dreiviertel Jahr auf der IAA 2017 haben die Münchener mit einem Concept Car schon einmal einen Ausblick auf die neue Generation vom Roadster BMW Z4 gegeben. Jetzt hat der gemeinsam mit Toyota entwickelte Prototyp seine Runden auf der Teststrecke im südfranzösischen Miramas gedreht. Hier gibt es alle Infos und erste Erlkönigbilder vom BMW-Testgelände.

Hatte man sich vor gut zwei Jahren vom BMW Z4 (E89) verabschiedet, so kommt nun mit dem intern als G29 bezeichnetem Modell der Nachfolger. Der Prototyp vom Roadster drehte jetzt auf einer Teststrecke in Südfrankreich seine Runden und wir haben für euch die ersten Erlkönigbilder. Zwar verbergen die Entwickler noch richtig viel Auto unter einer Tarnfolie, aber das auf der IAA 2017 in Frankfurt / Main vorgestellte Concept Car hat ja schon einmal einen guten Ausblick gegeben, was wir von der neuen Sportroadster-Generation erwarten dürfen: eine lange Motorhaube, ziemlich kurze Überhänge, einen tiefen Schwerpunkt und – im Gegensatz zum Vorgänger mit Hardtop – ein Textilverdeck.

Die Entwickler haben den Fokus bei den Testfahrten auf dem Autodrome de Miramas auf die Feinabstimmung sämtlicher Antriebs- und Fahrwerksysteme gelegt, welche die Voraussetzung für das sportliche Fahrerlebnis im neuen Roadster bildet. Dazu erläuterte Jos van As, Leiter Applikation Fahrwerk: „Das Fahrzeugkonzept des neuen BMW Z4 ist konsequent auf Agilität und Fahrdynamik ausgerichtet. Die hohe Karosseriesteifigkeit und die sehr steife Anbindung des Fahrwerks bieten ideale Voraussetzungen für eine Abstimmung, die hinsichtlich Lenkpräzision, Längs- und Querbeschleunigung zu Performance-Eigenschaften eines echten Sportwagens führt.“

Das Top-Modell des sportlichen Open Air-Zweisitzers wird der mit einem kraftvollen Reihensechszylinder-Motor, einem tiefer gelegten Sportfahrwerk mit elektronisch geregelten Dämpfern, einer neu entwickelten Vorderachse, M Leichtmetallrädern mit Mischbereifung, einer M Sportbremsanlage und einer elektronisch geregelten Differenzialsperre im Hinterachsgetriebe bestückte Z4 M40i sein.

Bilder: © BMW Group