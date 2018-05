Schluss mit dem Kabelsalat: BMW führt im Juli 2018 induktives Laden ein

By

Bei Hybridfahrzeugen soll nun endlich Schluss mit dem Kabelsalat sein, denn BMW führt im Juli 2018 als erster Hersteller induktives Laden ein. Das System mit dem Namen Wireless Charging besteht aus einem „Car Pad“ für das Fahrzeug und einer als „Ground Pad“ bezeichneten Ladestation, die auf dem Boden der Garage oder vom Carport fest installiert wird. Damit sollen die Hochvoltbatterien vom BMW 530e iPerformance in rund dreieinhalb Stunden vollständig geladen werden. Wie die kabellose Übertragung genau funktioniert, erfahrt ihr in unseren News.

Induktives Laden vom Smartphone oder der elektrischen Zahnbürste gehört längst zum Alltag, aber auch beim Auto soll jetzt Schluss mit dem Kabelsalat sein, denn BMW führt ab Juli 2018 sein neues System Wireless Charging ein. Die Funktion wird für die künftigen Plug-in-Hybridmodelle als Sonderausstattung angeboten. Sobald das Fahrzeug seine Parkposition über der als „Ground Pad“ bezeichneten Ladestation am Boden erreicht hat, wird ein elektromagnetisches Feld zwischen der Einheit am Fahrzeug und der Bodenplatte erzeugt und die berührungslose Übertragung von Energie kann auf Knopfdruck beginnen. Dank der Ladeleistung von 3,2 kW können die Hochvoltbatterien des BMW 530e iPerformance in rund dreieinhalb Stunden vollständig geladen werden.

Damit die richtige Parkposition auch perfekt getroffen wird, kann mittels einer WLAN-Verbindung eine Kommunikation zwischen Ladestation und Fahrzeug hergestellt werden. Auf dem Display in der Mittelkonsole erscheint dann eine Draufsicht auf das Auto samt farbig markierten Hilfslinien, welche den Fahrer beim Einparkvorgang helfen sollen. Ist die korrekte Position erreicht, muss der Fahrer nur noch den Antrieb über einen Druck auf den Start-/Stop-Knopf im Auto deaktivieren und schon startet der Ladevorgang. Ist der Akku vollständig aufgeladen, schaltet sich das System automatisch ab.

Beim Wirkungsgrad für das Gesamtsystem sprechen die Münchener davon, dass man mit rund 85% bereits nahe an dem Niveau für das Laden mit Kabel liegen wird, wo heute rund 92% erreicht werden. Ab sofort wird die Option als Leasing-Sonderausstattung für den BMW 530e iPerformance bestellt werden können und ab Juli 2018 wird dann ausgeliefert. Die Kosten für das ab Werk verbaute, fahrzeugseitige CarPad-Modul betragen in Deutschland 890 Euro und die des gebäudeseitigen GroundPad-Moduls werden bei 2.315 Euro liegen, so dass man insgesamt bei rund 3.200 Euro Mehrkosten landen wird.

Bilder: © BMW Group