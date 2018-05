Jeep Wrangler: JK Edition zum Abgang

By

Bevor die aktuelle Generation der Geländewagenlegende in den Ruhestand geht, gibt es zum Abgang noch eine sehr üppig ausgestattete Sonderedition: Jeep Wrangler JK Edition. Hierbei sorgt vor allem das weiße Hardtop mit der ebenfalls weißen Reserverad-Abdeckung für einen exklusiven Look. Bei uns erfahrt ihr alles, was ihr sonst noch über das Sondermodell wissen müsst.

Der Generationswechsel beim Geländewagen steht kurz bevor und so bietet die Fiat-Tochter zum Abgang den Jeep Wrangler JK Edition an, der in der Basisversion für mindestens 45.900 Euro erhältlich sein wird. Ab sofort kann die finale Wrangler-Version bei den deutschen Händlern bestellt werden. Die Sonderedition baut dabei auf der Ausstattungsversion Sahara auf, die mit einem weißen Hardtop und einer ebenfalls weißen Reserverad-Abdeckung ergänzt wurde. Zusätzlich wird auch ein schwarzes Softtop serienmäßig mitgeliefert. Für zusätzliche Akzente sorgen zudem spezielle 18-Zoll-Leichtmetallräder, die Power-Dome-Motorhaube, Wrangler-Aufkleber seitlich an der Motorhaube und die verchromten „JK“-Metall-Plaketten.

Auch im Innenraum ist der „JK“-Schriftzug auf den Fußmatten und auf der silberfarbenen Zierspange am Beifahrerhaltegriff zu finden. Außerdem gibt es hier Sitze in schwarzem McKinley-Leder mit grauen Akzenten. Abgerundet wird das Ausstattungspaket von dem Uconnect-Multimediasystem mit 6,5 Zoll großem Touchscreen (16,5 Zentimeter Bildschirmdiagonale) sowie einem Alpine-Premium-Soundsystem mit CD/DVD/MP3 und Subwoofer. Eine Plakette mit Seriennummer in Innenraum zeigt, dass es sich um das letzte Editionsmodell des aktuellen Wranglers handelt.

Der in den Farben Black, Gobi und Rhino erhältliche Offroader, der wahlweise als Drei- oder Fünftürer geordert werden kann, wird entweder von einem 2,8-Liter-Diesel (147 kW/200 PS) oder einem 3,6-Liter-V6-Benziner (209 kW/284 PS, ab 48.900 Euro) angetrieben. Beide Motoren sind mit einer Fünf-Gang-Automatik gekoppelt.

Bilder: © Jeep