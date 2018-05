Volvo S60: Erstes Modell der Schweden ohne Diesel

By

Beim Volvo S60 verzichten die Schweden das erste Mal auf den Diesel. Das neue Modell der Premium-Mittelklasse-Limousine, das Anfang 2019 auf den Markt kommen soll, wird dann nur noch als Benziner, Mild-Hybrid, Plug-in-Version oder reines E-Auto erhältlich sein.

Die Schweden machen Ernst. So sollen ab Anfang 2019 alle Modelle nur noch als Mild-Hybrid oder Plug-in-Hybrid-Version, jeweils mit der Kombination aus Benzin- und Elektromotor oder als rein batterieelektrisches Fahrzeug, angeboten werden. Als erstes Modell, das diesen Restriktionen unterliegen soll, hat man sich den Volvo S60 ausgesucht. Das Fahrzeug basiert, genau wie die 90er Baureihe und die übrige 60er Familie auch, auf der Skalierbaren Produkt-Architektur (SPA).

Håkan Samuelsson, Präsident und CEO von Volvo Cars, sagte zur Neuausrichtung und zum neuen Modell: „Unsere Zukunft ist elektrisch und wir werden keine neue Generation von Dieselmotoren mehr entwickeln. Wir werden Autos mit Verbrennungsmotoren auslaufen lassen, Benzin-Hybrid-Versionen sind zukünftig unser Angebot in der Transformationsphase auf dem Weg zu einer vollständigen Elektrifizierung. Der neue Volvo S60 markiert dabei den nächsten Schritt.“

Die neue Premium-Sportlimousine der Mittelklasse, das Pendant zum bereits im Februar in Stockholm präsentierten Kombi Volvo V60, den es auch weiterhin noch mit dem Dieselgeben wird, soll ab Herbst im neuen Volvo Werk in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina vom Band rollen. Dabei ist die neu gebaute Anlage in den USA das weltweit einzige Werk, was die sportliche Premium-Limousine bauen wird.

