Mercedes-AMG GT S Roadster: 522 PS für sportlichen Open-Air-Spaß

Alle guten Dinge sind Drei und so hat man bei den Schwaben jetzt dem Basis-GT und dem deutlich stärkeren GT C die Version Mercedes-AMG GT S Roadster mit 522 PS für sportlichen Open-Air-Spaß zur Seite gestellt. Mit so viel Power ausgerüstet knackt der Frischluft-Sportler auch die 300 km/h Topspeed-Marke. Was die Frühlingskur sonst noch so bringt, erläutern wir euch in unserem Artikel.

Neben den beiden bereits erhältlichen GT-Versionen platziert das Unternehmen nun eine dritte Variante: Den 522 PS starken Mercedes-AMG GT S Roadster, der für reichlich sportlichen Open-Air-Spaß sorgen soll. Damit reiht er sich genau zwischen dem 476 PS starken Basis-GT und der 557 PS starken Sportversion GT C ein. Die Power und das maximale Drehmoment von 670 Nm aus dem bewährten Vierliter-V8 treibt das schnelle Cabrio bis auf höchstens 308 km/h. Der Sprint von 0 auf 100 km/h lässt sich in nur 3,8 Sekunden erledigen.

Zur Zielstellung teilte man beim Hersteller mit: „ Im Vergleich zum AMG GT Roadster ist der AMG GT S Roadster mit zahlreichen Modifikationen an Motor, Fahrwerk, Bremsen, Design und Interieur nochmals dynamischer ausgeprägt.“ Um das auf die Straße zu bringen, bietet er im Gegensatz zum Basismodell auch das fünfte Fahrprogramm „RACE“ und eine schaltbare Abgasanlage. Der Sportler ist zudem mit dem SPEEDSHIFT DCT 7G Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, einem elektronischen Sperrdifferenzial an der Hinterachse, einer Aluminium-Leichtbau-Karosserie sowie dem Sportfahrwerk mit Aluminium-Doppelquerlenkerachsen ausgestattet. In der Aufpreisliste finden sich außerdem eine Bremsanlage mit Carbon-Keramik-Scheiben, die Hinterachslenkung sowie die AMG-Performance-Sitze.

Sollte die Sonne dann doch einmal wegbleiben, kann sich die Mannschaft im Zweisitzer unter das dreilagige Stoffverdeck des Roadsters, das über leichte eine Magnesium-/ Stahl-/Aluminium-Konstruktion gespannt ist, zurückziehen. Der Open-Air-Racer ist serienmäßig mit Mischbereifung auf 19-Zoll-Rädern an der Vorderachse und 20-Zoll-Rädern an der Hinterachse ausgestattet. Die Preise für das Fahrzeug, dessen Auslieferung im Juli 2018 starten soll, sind bislang noch nicht bekannt.

Bilder: © Daimler AG