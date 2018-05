VW Golf GTI TCR Concept: Mit 290 PS an den Wörthersee

By

Zum GTI-Treffen am Wörthersee bringen die Wolfsburger traditionell immer ein besonders sportliches Fahrzeug mit an den Start. In diesem Jahr füllt das 290 PS starke VW Golf GTI TCR Concept diese Rolle aus. Damit geben die Wolfsburger einen ersten Ausblick auf einen Serien-Golf, der bis zu 270 km/h schnell werden kann.

Am Wörthersee lässt Volkswagen immer ordentlich die Muskeln spielen und so bringt man zum diesjährigen Stelldichein der VW-Tuner-Szene das 290 PS starke VW Golf GTI TCR Concept mit. Das TCR-Kürzel ist dabei ein klarer Verweis darauf, dass man sich dafür den gleichnamigen Tourensport-Rennwagen, den VW seit einiger Zeit zum Preis von 95.000 Euro für den Kundensport anbietet, zum Vorbild genommen hat. Auf den ersten Blick fällt vor allem das spezielle Stoßfänger-Design – vorne mit Splitter, hinten mit Diffusor – auf. Für noch mehr Dynamik sollen die markanten Seitenschweller, die 18-Zoll-Schmiederäder, eine Hochleistungsbremsanlage mit gelochten Scheiben sowie innen Alcantara-Sportsitze und eine rote 12-Uhr-Markierung im Lenkrad sorgen. Wer die normale Edelstahl-Auspuffanlage nicht haben will, kann für das ab Ende 2018 bestellbare Serienmodell optional auch eine Titan-Auspuffanlage von Akrapovic ordern.

Damit der Kompakt-Sportler nicht nur schnell aussieht, sondern es auch tatsächlich ist, arbeitet unter der Haube eine 290 PS und 370 Newtonmeter starke Variante des bekannten 2,0-Liter-Turbobenziners, welche die Kraft mit Hilfe eines Siebengang-Doppelkupplungsgetriebes und einer Quersperre an die Vorderräder weiterreicht. Natürlich lässt sich auch hier die elektronische Spaßbremse, welche die Höchstgeschwindigkeit zunächst auf 250 km/h begrenzt, gegen Aufpreis im Performance-Paket ausbauen, so dass bis zu 270 km/h drin sind. In dem Paket sind dann zudem auch neu designte 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, ein um zwei Zentimeter tiefergelegtes Sportfahrwerk sowie die adaptive Fahrwerksregelung DCC enthalten. Die Preise für den sportlichen Straßen-Golf halten die Niedersachsen bislang noch unter Verschluss.

Bilder: © Volkswagen AG