SUV Rolls-Royce Cullinan: Luxus-Allradler fürs Grobe

Limousine war gestern – der aktuelle Trend, dem sich auch die englische Edel-Marke nicht verschließen kann, ist immer noch das SUV und so bringen die Briten jetzt ihr erstes Fahrzeug in dieser Klasse auf den Markt: Den Rolls-Royce Cullinan. Der Luxus-Allradler fürs Grobe vereint luxuriöse Ausstattung und souveräne Motorleistung. Alle Details zum Allradfahrzeug mit Lounge-Sesseln gibt es in unseren News.

Mit ihrem neuen SUV Rolls-Royce Cullinan haben die Briten einen Luxus-Allradler fürs Grobe geschaffen, der die Vorzüge einer Limousine im Kleid eines Geländewagens vereint. So gibt es beispielsweise ein durch eine Glasscheibe physisch vom Passagierraum abgetrenntes Gepäck-Abteil, mit der die gewohnte Ruhe beim Fahren garantiert werden soll. Im Ergebnis steht ein sogenanntes „Drei-Box-Design“, bei dem der Kofferraum, der bei geschlossener Scheibe maximal 560 Liter fasst, hermetisch abgeriegelt wird. Wer die Glasscheibe herunterfährt, für den fasst dann das Gepäckabteil sogar bis zu 1.930 Liter.

Damit das Einsteigen und das Beladen des hochbeinigen Luxus-Gefährtes nicht ganz so anstrengend wird, kann das Fahrzeug per Knopfdruck auf den ledereingefassten Schlüssel automatisch um 40 Millimeter abgesenkt werden. Wird im Inneren dann der Startknopf betätigt, fährt die Luftfederung den Luxus-SUV automatisch wieder auf Normalnull nach oben.

Unter die Technikhaube haben die Entwickler jede Menge Features gepackt. So lassen sich über den als Touchscreen ausgeführten Zentralmonitor Funktionen, Kartenansichten und Fahrzeugeinstellungen regeln. Der Fahrer kann all diese Einstellungen aber auch über den Spirit of Ecstasy Controller auf der Mittelkonsole vornehmen. Für die Sicherheit haben die Briten jede Menge Sicherheits- und Assistenzsysteme verbaut: Dazu gehören unter anderem der Aufmerksamkeitsassistent, ein 4-Kamera-System mit Panorama-, Rundum- und Helikoptersicht, Nachtsicht- und Sehhilfe einschließlich Tag- und Nachtzeiten, Warnung vor Fußgängern und Wildtieren, aktive Geschwindigkeitsregelung, Kollisionswarnung, Querverkehrswarnung, Spurverlassens- und Spurwechselwarnung, ein 7 x 3 Zoll großes, hochauflösendes Head-Up-Display, WLAN-Hotspot sowie natürlich die neuesten Navigations- und Entertainment-Systeme.

Für Vortrieb soll der aus der Limousine Phantom bekannte, flüsterleise 6,75-Liter-V12-Benziner mit seinen 571 PS und maximal 850 Nm sorgen. Eine Achtgangautomatik ist für die flotten und sanften Gangwechsel verbaut. Der Allradantrieb wird durch eine Hinterachslenkung und eben die adaptive Luftfederung ergänzt. Damit soll laut dem Hersteller auch schweres Gelände kein großes Problem darstellen. Bis zu einer Tiefe von 54 Zentimetern sollen auch Wasserdurchfahrten problemlos möglich sein. Auf den Markt kommen dürfte der Brite noch in diesem Jahr. Zu welchem Preis, ist bislang ebenfalls noch unklar, aber die 500.000-Euro-Marke dürfte dabei doch wohl sicher geknackt werden.

Bilder: © Rolls-Royce