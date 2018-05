Video – Fahrbericht: 2018 Mercedes-Benz G 500 (W463)

By

Die Jungs von Ausfahrt.tv haben sich den 2018 Mercedes-Benz G 500 (W463) im Rahmen einer Probefahrt genauer angesehen und stellen Euch den Mercedes G 500 in ihrem ausführlichen Video-Review sehr detailliert vor. Sie konnten den Mercedes G 500 im Rahmen der internationalen Fahrveranstaltung in Frankreich testen. Die Probefahrt mit dem Mercedes G-Klasse fand am 05.05.2018 statt.



Unseren Video-Fahrbericht mit dem 2018 Mercedes-Benz G 500 (W463) auf Youtube ansehen.

2018 Mercedes-Benz G 500 (W463) – Motor- und Leistungsdaten

Der Testwagen bei der Probefahrt war ein 2018 Mercedes-Benz G 500 (W463). Sein 4.0 Liter Motor (V8) verfügt über 422 PS (310 KW) und hat ein maximales Drehmoment von 610 Nm, welches zwischen 2.250 und 4.750 Umdrehungen pro Minute anliegt.

Die Höchstgeschwindigkeit erreicht der Mercedes G 500 bei 210 km/h, von 0 auf 100 km/h beschleunigt der Mercedes G-Klasse innerhalb von 5.9 Sekunden (Wie sich die Beschleunigung anfühlt? Einfach mal ins Tacho-Video vom 2018 Mercedes-Benz G 500 (W463) hineinsehen. Der Testwagen verfügte über Allradantrieb, geschaltet wurde mittels Wandler-Automatik-Getriebe (9G-Tronic).

2018 Mercedes-Benz G 500 (W463) – Verbrauchsangaben

Mercedes-Benz gibt den NEFZ-Verbrauch des 2018 Mercedes-Benz G 500 (W463) mit 12.1 Litern Super auf 100 Kilometern an. Bei einem Tankinhalt von 75 Litern ist rein rechnerisch eine Reichweite von etwa 610 Kilometern denkbar. Laut Mercedes-Benz beträgt der kombinierte CO2-Ausstoss 263 g/km.

2018 Mercedes-Benz G 500 (W463) – Preise

Die preiswerteste Einstiegsvariante (kleinster Motor, niedrigste Ausstattungsvariante, ohne Zusatzausstattung) des Mercedes G-Klasse liegt bei 107.041 Euro. Der Testwagen Mercedes G-Klasse kostete in der Grundkonfiguration bei Probefahrt 107.041 Euro, der Testwagenpreis lag bei circa 143.401 Euro.

Alles technischen Daten zum 2018 Mercedes-Benz G 500 (W463) im Überblick

Testfahrzeug 2018 Mercedes-Benz G 500 (W463) Hersteller Mercedes-Benz Bauform SUV Motor V8 Hubraum 4.0 Liter Ps 422 PS Kw 310 KW Antriebsart Allradantrieb Getriebeart Wandler-Automatik-Getriebe Getriebe 9G-Tronic Maximales Drehmoment 610 Nm Beschleunigung 0 auf 100 km/h 5.9 Sekunden Höchstgeschwindigkeit 210 km/h Kombinierter NEFZ-Verbrauch laut Hersteller 12.1 l/100 km Kombinierter CO2-Ausstoss laut Hersteller 263 g/km Kraftstoffart Super Tankinhalt 75 Liter Länge 4.81 Meter Höhe 1.97 Meter Breite 1.93 Meter Radstand 2.89 Meter Bodenfreiheit 24 Zentimeter Wendekreis 13.6 Meter Leergewicht 2.429 KG Zulässiges Gesamtgewicht 31.500 kg Maximale Zuladung 721 kg Kofferraumvolumen 454 Liter Kofferraumvolumen bei umgeklappter Rücksitzbank 1.941 Liter Dachlast 150 kg Maximale Anhängelast (Gebremster Anhänger) 3500 kg Maximale Anhängelast (Ungebremster Anhänger) 750 kg Einstiegspreis 107.041 Euro Basispreis Testwagen 107.041 Euro Listenpreis Testwagen ca. 143.401 Euro

Foto-Quelle: Hersteller