Lotus Exige Cup 430 Type 25: Happiger Aufpreis für die Sonderedition

By

Ab sofort gibt es die auf nur 25 Stück limitierte Sonderedition vom Straßensportler Lotus Exige Cup 430 Type 25. Der Luxussportler wird mit speziellen Außenmerkmalen, einer erweiterten Serienausstattung und einem ziemlich happigen Aufpreis bedacht. Alle Details dazu bekommt ihr in unseren News.

Die englische Sportwagenschmiede hat bereits Ende 2017 eine besonders leichte und ausgesprochen starke Version ihres Straßensportlers Exige vorgestellt. Nun gibt es davon in einer exklusiven Modifikation den Lotus Exige Cup 430 Type 25 – eine Sonderedition mit einem ziemlich happigen Aufpreis. Aber der Reihe nach: Auch beim Sondermodell handelt es sich um ein zwar für den Einsatz auf der Rennstrecke optimiertes Fahrzeug, das allerdings auch über eine Straßenzulassung verfügt.

Die Besonderheit der nun auf lediglich 25 Stück limitierten Sonderedition liegt vor allem in der Außenlackierung, die wahlweise in Lotus-Racing-Green-Metallic oder in Altenglisch-Weiß angeboten wird. Weitere farbliche Akzente an der Außenhaut sollen den dynamischen Charakter unterstreichen. Die Farbakzente werden im Innenraum durch farblich korrespondierende Nähte im Alcantara-Leder-Cockpit fortgesetzt. Was man heute eigentlich kaum glauben mag, aber die Klimaanlage und das Autoradio mit Bluetooth werden ebenfalls als Ausstattungsbesonderheit angeboten. Ein Schaltknauf aus Holz sowie eine Plakette mit dem Hinweis auf die Type-25-Edition runden die Zusatzausstattung im Interieur ab.

War man beim Cup 430 schon nicht gerade sparsam beim Einsatz von Carbon, so hat man bei der aktuellen Sonderedition noch einen Schlag obendrauf gepackt und damit das Trockengewicht auf nur 1.056 Kilogramm drücken können. Angetrieben vom 3,5-Liter-V6 mit 430 PS ist somit der Sprint aus dem Stand auf 100 km/h in nur 3,3 Sekunden Geschichte und die Tachonadel klettert auf bis zu 290 km/h nach oben.

Für Lack, Autoradio, Klimaanlage und ein wenig mehr Carbon werden mal eben 12.500 Euro zusätzlich fällig, so dass das Sondermodell schon mit satten 140.000 Euro ins Kontor schlägt.

Bilder: © Lotus