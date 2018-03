VW Touareg: Hightech-SUV kommt im Sommer 2018

By

Die dritte Generation vom VW Touareg soll im Sommer 2018 an den Start gehen. Die Macher betonen beim neuen Hightech-SUV vor allem viele neue Technik-Highlights bei den Infotainment- und Assistenzsystemen sowie bei dem Allradantrieb inklusive eines zentralen Torsen-Differentials und einer 48-Volt Wankstabilisierung. Alle Details zum Flaggschiff der Modellpalette gibt es in unseren News.

Mit der dritten Generation vom VW Touareg hat Volkswagen jetzt bei der Weltpremiere in Peking einen echten Technologieträger der Marke präsentiert, der im Sommer 2018, genauer im Juni, zu den Händlern rollen soll. Das Hightech-SUV soll mit vielen neuen Assistenzsystemen überzeugen und wird, zumindest in China, auch als Plug-in-Hybrid erhältlich sein.

Für die Sicherheit der Insassen und der Passanten sollen neue elektronische Helferlein sorgen. Im neuen Modell findet sich unter anderem den Nachtsicht-Assistenten Nightvision, der per Wärmebildkamera Personen und Tiere in der Dunkelheit erkennt und davor warnt. Auch Stau- und Baustellenassistenten, die bis 60 km/h teilautomatisiertes Lenken und Spurhalten, Gas geben und Bremsen ermöglichen, sind natürlich mit an Bord. Und ein Kreuzungsassistent reagiert auf Querverkehr vor dem Fahrzeug. Damit sich der große SUV auch einfach durch enge Gassen und Häuserschluchten zirkeln lässt, hat man ihm eine aktive Allradlenkung verpasst. Bei Traktionsverlust ist der Allradantrieb von Vorteil, der die Antriebskraft mit Hilfe eines zentralen Torsen-Differentials leicht hin- und herschieben kann. Die neue Wankstabilisierung mit elektromechanisch gesteuerten Stabilisatoren soll ein Aufschaukeln bei schnellen Lastwechseln verhindern.

Im Innenraum hat man das Top-Infotainmentsystem Discover Premium mit einem mächtigen 15-Zoll-Touchscreen verbaut, der dann durch das Digital Cockpit mit 12-Zoll-Display ergänzt wird. Die digitalen Anzeigen verschmelzen im Allradler zum sogenannten Innovision-Cockpit.

Für Vortrieb im 4,88 Meter langen Touareg sorgen zum Marktstart bzw. nur kurze Zeit später drei V6-Motoren mit jeweils drei Litern Hubraum. Bei den Selbstzündern, die es gleich zur Einführung geben wird, kann der Kunde zwischen zwei V6-Dieselmotoren mit 231 und 286 PS wählen. Kurz nach den Sommerferien kommt dann auch noch ein 340 PS starker V6-Benziner dazu. Für China bereitet man einen neuen Plug-In-Hybridantrieb mit 367 PS Systemleistung vor, dessen genauer Starttermin in Europa allerdings aktuell noch offen ist. Welche Preise für den Premium-SUV abgerufen werden, ist bislang ebenfalls noch streng geheim.

Bilder: © Volkswagen AG