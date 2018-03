SUV Range Rover SVR ist schneller als ein Ferrari

By

Mit seinen 575 PS unter der Haube war der SUV Range Rover SVR jetzt auf einer chinesischen Bergstrecke schneller als ein Ferrari. Bislang hielten die Italiener mit ihrem 458 Italia den inoffiziellen Rekord auf dem 11,3 Kilometer langen Kurs. Ein Video der Rekordfahrt der Briten bekommt ihr in unseren News.

Um die Bergstrecke der Tianmen Road im Südosten von China bezwingen zu können, braucht es neben Mut und fahrerischem Talent auch jede Menge Power unter der Haube. Und die holt der SUV Range Rover SVR aus seinem 5,0-Liter-V8-Kompressormotor mit 575 PS und maximal 700 Nm. Pilotiert von Jaguars Formel E-Pilot Ho-Pin Tung bezwang das bislang schnellste Serienmodell von Land Rover die 11,3 Kilometer lange Bergstrecke mit ihren 99 Kehren vor kurzem in 9 Minuten und 51 Sekunden.

Der Rennfahrer schoss mit dem rund 2,3 Tonnen schweren Sport-SUV mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 68,8 km/h den Berg hinauf und konnte damit den bisherigen Rekordhalter auf dem chinesischen Bergkurs um Längen schlagen. Die Italiener hatten 2016 mit dem von Fabio Barone gesteuerten Ferrari 458 Italia eine Zeit von 10 Minuten und 31 Sekunden in den Asphalt gebrannt. Wie die inoffizielle Rekordfahrt am Berg aussah, seht ihr in diesem Video:

Bilder & Video: © Land Rover