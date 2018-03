Renault Mégane R.S.: Kompakter Kurven-Räuber startet bei 33.690 Euro

By

Ab sofort kann der kompakte Kurven-Räuber Renault Mégane R.S. für mindestens 33.690 Euro bestellt werden. In seiner Klasse tritt das mit 280 PS, Allradlenkung und manuellem Sechsganggetriebe bestückte Kompakt-Geschoss unter anderem gegen Honda Civic Type R, Hyundai i30 N und VW Golf GTI an.

Wer geplant hatte, sich den neuen Renault Mégane R.S. in die Garage zu stellen, musste ziemlich lange auf den Preis warten. Nun ist die Katze aus dem Sack und der kompakte Kurven-Räuber ist ab sofort ab 33.690 Euro bestellbar. Bestückt wird der flotte Franzose mit einem 1,8 Liter großen Turbomotor, der 280 PS und maximal 390 Nm an die Räder der Vorderachse abgibt.

So bestückt schafft der Fronttriebler den Spurt von 0 auf 100 km/h in nun 5,8 statt den 6,0 Sekunden, die der Vorgänger dafür noch brauchte. Beim Topspeed ist erst bei 255 km/h Schluss. Das Schalten übernimmt bei der Basisversion ein manuelles Sechsganggetriebe. Gegen 1.900 Euro Aufpreis gibt es auch ein EDC genanntes Doppelkupplungsgetriebe (ab 35.590 Euro). Der Fahrer kann dann die Gänge per Wählhebel in der Mittelkonsole oder über feststehende Paddles am Lenkrad einlegen. Das EDC bietet neben noch kürzeren Schaltzeiten auch Launch Control und vier vorkonfigurierte Modi (Comfort, Neutral, Sport, Race), welche sich auf Getriebesteuerung, ESP, ABS, Ansprechverhalten, Sound und Lenkung auswirken.

Damit in die Kurven noch spritziger und präziser eingelenkt werden kann, hat man das Fahrzeug mit der agilen Allradlenkung namens 4Control bestückt. Für sportlichen und sicheren Fahrbahnkontakt soll ein fein abgestimmtes Fahrwerk sorgen. Neue Stoßdämpfer mit hydraulischem Endanschlag sollen den Federungskomfort erhöhen und wie schon beim Vorgänger ist auch beim neuen Modell eine entkoppelte Lenkachse verbaut. Wer es noch sportlicher will, hat die Möglichkeit, ein strafferes Cup-Fahrwerk mit neu abgestimmter Torsen-Differenzialsperre und Brembo-Bremsen für 1.700 Euro extra einbauen zu lassen.

