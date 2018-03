Audi A6: Achte Generation mit zahlreichen Innovationen

By

Die achte Generation der Limousine Audi A6 wird auf dem Genfer Autosalon 2018 Anfang März präsentiert. Das neue Prachtstück der oberen Mittelklasse wartet dabei mit zahlreichen Innovationen auf: 48-Volt-Bordsystem, satte 38 Fahrerassistenzsystemen sowie drei große Displays im Cockpit. Alle Details zum neuen Ingolstädter bekommt ihr in unseren News.

So richtig umgekrempelt hat man das Technikangebot beim Audi A6, denn jetzt wartet die achte Generation mit zahlreichen Innovationen auf. Eine davon ist die üppige Ausstattung mit Displays. Auf der Mittelkonsole finden sich gleich zwei Touchscreen-Monitore. Das obere, je nach Ausstattung 8,8 bis 10,1 Zoll groß, nimmt die Steuerung vom Infotainment-System auf und über das untere, 8,6-Zoll-Touch-Display lassen sich unter anderem die Klimaanlage und andere Komforteinstellungen steuern. Wer die optionale MMI Navigation plus wählt, bekommt das Audi virtual cockpit mit dem 12,3-Zoll-Display frei Haus mit dazu.

Innovativ geht es auch auf der Seite der Assistenzsysteme zu. Hier hat man mit insgesamt 38 Systemen alles verbaut, was derzeit möglich und auch erlaubt ist. Die Sicherheits- und Komfortassistenten werden durch maximal fünf Radarsensoren, fünf Kameras, zwölf Ultraschallsensoren und einen Laserscanner mit Daten gefüttert. Alle Antriebe in der neuen Limousine sind jetzt elektrifiziert und als Mild-Hybrid-Modelle ausgeführt, wobei die V6-Modelle neben der serienmäßigen Rekuperation sowie dem riemengetriebenen Starter-Generator auch noch über ein 48-Volt-Bordnetz verfügen.

Auch wenn sich beim Fünftürer in den Dimensionen nichts Großartiges getan hat, so soll das Platzangebot für die Insassen doch spürbar verbessert wurden sein, auch wenn daran eigentlich schon beim Vorgänger kein wirklicher Mangel herrschte. Das Kofferraumvolumen fällt mit unveränderten 530 Litern gut aus.

Für Vortrieb sorgen, wie auch schon in der Vergangenheit, vorwiegend Dieselmotoren. Vorerst kann der Kunde zwischen drei Versionen auswählen: ein 2,0-Liter-TDI mit 204 PS, ein 3,0-Liter-V6-TDI mit 231 PS und eine weitere Variante dieses Motors mit 286 PS. Den stärksten Selbstzünder gibt es gleich zu Beginn, die beiden anderen Versionen sollen sehr zeitnah kurz nach dem Marktstart folgen. Wer einen Benziner will, hat keine Wahl, sondern muss zum 340 PS starken 3,0-V6-Ottomotor greifen. Das Schalten beim Benziner und bei den Vierzylinder-Dieselmotoren übernimmt das Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, während die V6-Diesel mit einem Acht-Gang-Automaten von ZF ausgestattet werden. Ab Juni 2018 rollt die Limousine dann aus dem Werk in Neckarsulm zu den Händlern. Als Audi A6 Limousine 50 TDI quattro soll der Grundpreis 58.050 Euro betragen.

Bilder: © Audi AG