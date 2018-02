VW T-Roc Cabrio: Das SUV mit dem Stoffdach kommt 2020

By

2020 bringen die Wolfsburger mit dem VW T-Roc Cabrio ihr erstes offenes SUV auf den Markt. Alle Infos zu dem in Osnabrück bei der legendären Karosserie-Schmiede, früher Karmann, jetzt Volkswagen Osnabrück GmbH, gebauten Fahrzeug mit dem Stoffdach bekommt ihr in unseren News.

Der Aufsichtsrat von Volkswagen hat jetzt Investitionen von mehr als 80 Millionen Euro in den Standort Osnabrück genehmigt und damit auch den Weg frei für das VW T-Roc Cabrio gemacht. Ab 2020 läuft das SUV mit Stoffdach am Standort in Südwest-Niedersachsen vom Band. Damit wird im ehemaligen Karmann-Werk die Tradition zum Bau offener Fahrzeuge des Wolfsburger Konzerns fortgesetzt und das ist noch nicht alles, denn das SUV-Angebot von VW soll bis Anfang des neuen Jahrzehnts weltweit auf 20 SUV-Modelle ausgebaut werden. Das jetzt angekündigte Modell im Bereich der Kompakt-SUV ist also erst der Anfang und natürlich auch folgerichtig, denn es bedient das Segment am Automarkt, was derzeit mit am stärksten wächst. Im Osnabrücker Werk sollen bis zu 20.000 Fahrzeuge im Jahr die Werkshallen verlassen können.

Auf dem ersten Teaserbild ist das neue Cabrio-SUV als Zweitürer mit Stoffverdeck zu erkennen. Die B-Säule oder den Überrollbügel sucht man hier vergebens. Bei den Motoren wird man sich wohl wahrscheinlich beim Ende 2017 eingeführten normalen T-Roc bedienen. Bei diesem Modell hat man derzeit die Wahl zwischen Diesel und Benziner mit einem Leistungsspektrum von 115 PS bis 190 PS. Derzeit liegt der Einstiegspreis für den normalen Kompakt-SUV bei 20.400 Euro. Die Cabrio-Version dürfte wohl noch ein paar Tausend Euro darüber beginnen. Wir halten euch dazu auf dem Laufenden.

Bilder: © Volkswagen AG