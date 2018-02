SUV Seat Tarraco: Der Name vom spanischen Siebensitzer steht fest

By

Nun ist er raus, der neue Name vom spanischen Siebensitzer: Rund 150.000 Fans haben in den sozialen Netzwerken den neuen SUV Seat Tarraco zu ihrem Favoriten gekürt. Aber das ist noch nicht alles, denn vom Markenbruder vom Škoda Kodiaq und VW Tiguan Allspace gibt es jetzt auch noch ein neues Teaser-Foto.

Ende 2018 kommt zusätzlich zum Arona (Technikbasis Polo) und dem Ateca (Technikbasis Golf) noch ein großes SUV dazu. Der Name vom neuen spanischen Siebensitzer: Seat Tarraco. Sein Pendant in Tschechien ist der Škoda Kodiaq und in Deutschland hört das auf den Namen VW Tiguan Allspace. Den Namen des neuen Großraum-SUV aus Südeuropa haben im Netz rund 150.000 Teilnehmer einer Umfrage unter dem Hashtag #SEATseekingName gekürt. Dabei handelt es sich um den Name des heutigen Tarragona, aber eben aus der Zeit, in der die katalanische Hafenstadt noch eine römische Kolonie war. Als Alternativen standen noch Avila, Aranda und Alboran zur Wahl.

Details zur Technik gibt es aber auch jetzt leider noch nicht und so kann man nur vermuten, dass das SUV rund 4,70 Meter lang werden dürfte und ein Kofferraumvolumen von schätzungsweise bis zu 2.000 Liter aufweisen könnte. Das neue Seat-SUV soll man wahlweise als Fünf- und Siebensitzer bestellen können. Bei den Motoren wird man sich sicher im VW-Markenregal bedienen. Deshalb kommen wahrscheinlich Benziner mit 1,4 und 2,0 Litern Hubraum in einem Leistungsspektrum von 125 PS bis 220 PS in Frage. Wer einen Selbstzünder möchte, für den bleiben wohl zwei 2,0-Liter-Diesel mit 150 PS beziehungsweise 190 PS. Neben einem reinen Frontantrieb soll es scheinbar auch einen Allradantrieb geben.

Bilder: © Seat