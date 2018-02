Opel Adam und Crossland X: Autoleasing via Amazon.de

By

2018 gehen die Rüsselsheimer in die zweite Leasing-Runde. In diesem Jahr können beim Autoleasing via Amazon.de der Opel Adam und der Crossland X geleast werden. Wie das funktioniert und was es euch kostet, erfahrt ihr in unseren News.

Schon im vergangenen Jahr begannen die Hessen als erster Autohersteller überhaupt mit dem Autoleasing via Amazon.de. 2018 hat man dem Opel Adam Sondermodell „Germany’s next Topmodel“ auch gleich noch den kleinen Crossover Crossland X zur Seite gestellt. Ab sofort können Kunden die Fahrzeuge bei dem Internetriesen reservieren und müssen dafür eine Gebühr von 150 Euro bezahlen, die dann später verrechnet wird. Der eigentliche Vertragsabschluss sowie die Auslieferung müssen dann über Opel-Vertragshändler erfolgen. Ab attraktiven 99 Euro pro Monat kann dann der Kleinwagen mit 70 PS in Cream White und dem Dach-Paket in Fire Red geleast werden – bei einer Laufzeit von 36 Monaten und 10.000 Kilometern Laufleistung pro Jahr. Die Rüsselsheimer versprechen, dass es, sobald der Leasingvertrag beim Opel-Partner unterzeichnet ist, nicht länger als drei Wochen dauert, bis der Lifestyle-Flitzer zur Übernahme bereitsteht.

Der Crossland X wird über den Internetversand in den Ausstattungslinien „Edition“ und „Innovation“, ebenfalls in verschiedenen Farbvarianten, angeboten. Zu den Highlights des Crossover zählen unter anderem 17-Zoll-Leichtmetallräder, ein beheizbares Lederlenkrad, die Sitzheizung, der Parkpilot sowie das Radio R 4.0 IntelliLink mit sieben Zoll großem Touchscreen und Smartphone-Integration. Michael K. Theis, Leiter Markenkommunikation & Sponsoring bei Opel, sagte zum Leasingangebot: „Mit dem Opel Adam auf Amazon.de sind wir erfolgreich in eine neue Ära der digitalen Autovermarktung gestartet und dort hingegangen, wo sich unsere Lifestyle-Zielgruppe befindet. Deshalb haben wir in diesem Jahr unser Angebot um den Newcomer Crossland X erweitert. Der Crossover passt wie der Adam perfekt zum „Germany’s next Topmodel“-Style. Jetzt brauchen die User nur noch ihr Lieblingsmodell anklicken, reservieren – und können schon in wenigen Wochen durchstarten.“ Unterstützung gibt es auch von den Influencer-Schwestern Anna Maria und Katharina Damm, die über ihre Youtube-Kanäle auch einen Adam verlosen:

Bilder & Video: © Opel, Katharina Damm