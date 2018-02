Jeep Grand Cherokee S: Sportliches Topmodell mit bis zu 352 PS

By

Auch wenn es bis zum 717-PS-Monster Trackhawk nicht mehr allzu lange dauern dürfte, so kommt Mitte Februar 2018 mit dem Jeep Grand Cherokee S erst einmal ein sportliches Topmodell mit bis zu 352 PS auf den Markt. Der amerikanische Fullsize-SUV siedelt sich dann unter dem Trackhawk-Monster und unter der 468 PS starken SRT-Version an, ist aber mit einem Einstiegspreis von 67.000 Euro auch wesentlich günstiger. Warum es sich dennoch lohnen könnte, einen Blick auf die S-Version zu werfen, erfahrt ihr in unseren News.

Offroader können schon länger auch ziemlich sportlich sein. Neuestes Beispiel dafür: der Jeep Grand Cherokee S – ein sportliches Topmodell mit bis zu 352 PS. Die sportliche Integration vom Top-Jeep kommt als limitiertes Sondermodell auf den Markt und soll vor allem durch Karosserieakzente in mattglänzendem Granite Crystal für Embleme, Kühlergrill-Umrandungen, Türeinstiegsverkleidungen, Heckleuchten und die 20 Zoll großen Räder überzeugen. Dazu kommen noch Frontgrill und Fensterumrandungen, die in Glanzschwarz gehalten sind sowie das Auspuff-Doppelendrohr in Black Chrome Finish.

Im Innenraum gibt es dann Nappaleder-Sitze, noch mehr Schwarz an Armaturenbrett und Mittelkonsole, schwarze Ziernähte für den Instrumententräger sowie ein sportliches Pedal-Kit von Mopar. Ebenfalls in der Ausstattungsliste finden sich ein zweiteiliges Glasschiebedach, beheizbare Sitze vorn und hinten, belüftbare Vordersitze sowie die Zweizonen-Klimaanlage und ein Audiosystem mit 506 Watt.

Abgerundet wird die Ausstattung unter anderem durch das 8,4-Zoll-U-Connect-Navi-Infotainmentsystem mit Apple CarPlay und Android Auto, allen erdenklichen Sicherheits- und Assistenzsystemen (laut Hersteller mehr als 70 Stück) sowie dem automatischen Einparkassistent samt Rückfahrkamera und Parksensoren rundum.

Den sportlichen Charakter soll die Fahrwerks-Sportabstimmung als Bestandteil der serienmäßigen Performance Handling Group unterstreichen. Für Vortrieb sorgen gleich drei Motoren, die allesamt ihre Kraft an alle vier Räder weiterleiten und serienmäßig mit einem Achtgang-Automatikgetriebe gekoppelt sind. Den Anfang macht ein 3.0 V6 MultiJet II Turbodieselmotor mit 250 PS, der ab 67.000 Euro das Basismodell der S-Variante bildet. Zudem wird es auch zwei Benziner geben: Den 3.6 V6 Benzinmotor mit 286 PS (ab 69.800 Euro) oder eben den 5.7 HEMI V8 Benzinmotor mit 352 PS für mindestens 75.800 Euro. Bestellt werden kann das Fahrzeug ab sofort, ehe es dann in wenigen Tagen zu den Händlern rollen wird.

