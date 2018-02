Kontraststarke Sondermodelle: Frischer Look für Opel Astra, Mokka X und Corsa

By

Unter dem Motto „Black is beautiful“ haben die Rüsselsheimer jetzt mit schwarzen Akzenten versehene Sondermodelle vorgestellt. Für Opel Astra, Mokka X und Corsa gibt es dank der Zweifarb-Lackierung mit schwarzem Dach einen frischen Look. Kontraststarke Akzente sollen ebenfalls die schwarzen Außenspiegelgehäuse und die Leichtmetallräder in Schwarz setzen.

Gleich drei Fahrzeuge, Opel Astra, Mokka X und Corsa, bekommen einen frischen Look spendiert. Die schwarzen Sondermodelle kommen mit Zweifarb-Lackierung, speziellen Außenspiegelabdeckungen und in schwarz gestalteten Leichtmetallfelgen daher. Den Anfang am unteren Ende der Modellpalette macht der Corsa, der in der Version Black&Color ab 15.045 Euro erhältlich ist. Dach, Außenspiegelteile sowie die Grillspange und 16‑Zoll-Leichtmetallräder im Fünf-Doppelspeichen-Design sind schwarz und bilden damit einen starken Kontrast zur Wagenfarbe. Im Vergleich zur normalen Edition-Ausstattung bekommt der Kleinwagen noch Aluminium-Sportpedale, das Auspuffendrohr in Chrom und die stark getönte Solar Protect-Wärmeschutzverglasung im Fond.

Auch der Astra Black&Color bekommt das Dach und die Außenspiegelgehäuse in „Onyx Schwarz“ sowie schwarze 17-Zoll-Leichtmetallräder im Fünf-Doppelspeichen-Design spendiert. Für einen Aufpreis ab 300 Euro kann die Sonderedition für die Ausstattungslinien Astra ON, Dynamic, INNOVATION und Ultimate gebucht werden. Auch beim Mokka X Black&Color gibt es schwarze Akzente für Dach, Spiegel und die 18-Zöller im Zehn-Speichen-Design. Das Kompakt-SUV kommt ab Werk für mindestens 27.950 Euro mit hochglanzschwarz lackiertem Dach angerollt.

Bilder: © Opel