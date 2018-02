Audi RS 6 Avant Nogaro Edition: Über-Kombi mit bis zu 705 PS

By

Jetzt gibt es den Performance-Frachter in einer noch leistungsstärkeren Version: Mit dem Audi RS 6 Avant Nogaro Edition bringen die Ingolstädter jetzt einen Über-Kombi mit bis zu 705 PS auf den Markt. Wer sich einen in die eigene Garage stellen will, sollte sich beeilen, denn die Auflage vom Sondermodell ist streng limitiert.

Mit der Lackierung beim Audi RS 6 Avant Nogaro Edition in leuchtendem Nogaroblau Perleffekt will man bei der bayrischen VW-Tochter an den Audi RS 2 von 1994, das erste RS-Modell überhaupt, erinnern. Unter dem schicken Lack steckt ein Über-Kombi mit bis zu 705 PS, der ab sofort bestellt werden kann und auf 21-Zöllern mit Reifen im Format 285/30 zur den Kunden rollen soll. Beim Felgen-Design stehen zwei Versionen zur Auswahl: 5-Doppelspeichen-Design und im 5-V-Speichen-Stern-Design.

Natürlich belässt man es beim sport-affinen Konzern nicht nur bei optischen Verbesserungen, sondern schraubt auch ordentlich an der Technik und auch hier gilt, wie so oft, wer mehr will, muss auch tiefer in die Tasche greifen: Gemeinsam mit ABT Sportsline kann die Power um noch einmal 100 PS nach oben getrieben werden. Die einzige Voraussetzung für die ohnehin 8.800 Euro teure PS-Kur ist, dass man das 14.000 Euro teure Dynamikpaket plus bereits geordert hat.

Mit dem Dynamikpaket gibt es dann unter anderem Keramikbremsen, ein Sportdifferenzial an der Hinterachse und das RS-Sportfahrwerk plus mit Dynamic Ride Control. Die 705 PS (Serie: 605 PS) und maximal 880 Nm Drehmoment (Serie: 750 Nm) beschleunigen den Traum aller Familienväter auf bis zu 320 km/h (Serie: 305 km/h).

Das blau von außen findet sich auch in vielen Akzenten im Innenraum wieder, vorausgesetzt, man ist noch einmal bereit, 5.800 Euro extra zu zahlen. Die aus feinstem Alcantara-Leder gefertigten Sitzmittelbahnen mit Wabensteppung, die Türverkleidungen und die Kniepads sind ebenfalls blau. Alle Exemplare werden mit einer Plakette versehen, auf der die fortlaufende Editionsnummer zu finden ist. Es werden aber eben leider nur 150 Exemplare des Sondermodells gefertigt. Das kostet in Schwarz mindestens 124.200 Euro und wer auf blau innen und außen steht, für den beginnt die Preisliste bei 130.000 Euro.

Bilder: © Audi AG