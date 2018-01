ABT Audi RS5-R: Sportcoupé mit 530 PS

By

Auf dem Genfer Autosalon 2018 Anfang März wird das Sportcoupé ABT Audi RS5-R mit 530 PS zum ersten Mal offiziell vorgestellt. Wir haben für euch hier in unseren News schon die ersten scharfen Fotos des aufgemöbelten RS5 und verraten euch, wie wenige Fahrzeuge die Werkshallen verlassen werden.

Der normale Audi RS5 bringt es auf 450 PS und 600 Newtonmeter aus dem 2,9-Liter-Biturbo-V6. Für die Tuner aus Kempten Ansporn genug, mehr herauszuholen. Im Ergebnis steht mit dem ABT Audi RS5-R ein Sportcoupé mit 530 PS auf den Rädern. Aus dem Aggregat werden 80 PS und 90 Nm mehr herausgepresst, so dass am Ende 690 Nm an der Kurbelwelle ziehen. Das macht sich dann auch bei der Beschleunigung positiv bemerkbar. Sie liegt nun nur noch bei 3,6 Sekunden im Gegensatz zu den 3,9 Sekunden vom Serienmodell. Beim Top-Speed sind 280 km/h angegeben.

Das Serienfahrwerk wurde von den bayrischen Spezialisten mit firmeneigenen Sportstabilisatoren und Gewindefahrwerksfedern ergänzt. Zudem entwickelt man in Zusammenarbeit mit KW automotive ein Gewindefahrwerk mit einer speziellen Dämpferabstimmung. Die 19 Zöller beim Serienfahrzeug werden durch 21 Zoll große Felgen „SPORT GR“ ersetzt, auf denen Reifen der Größe 275/25 aufgezogen sind. Den Abschluss bilden die vier Carbon-Endrohre mit einem Durchmesser von jeweils 102 Millimeter.

Den auf nur 50 Stück limitierten Racer bekommt man im Innenraum mit Teilleder-Sitzen mit RS5-R-Schriftzug, mit einer Carbon-Abdeckung für den Getriebewählhebel und mit carbonisierten Schaltwippen auf der Lenkradrückseite. Für das komplette Paket werden 29.900 Euro zuzüglich 3.200 Euro für die Montage fällig. Wer sich für das Komplettpaket entscheidet, muss mindestens knapp 115.000 Euro auf den Tisch legen.

Bilder: © Abt Sportsline