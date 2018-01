Teaser-Foto Hyundai Santa Fe: Es wird elegant beim SUV

By

Die mittlerweile vierte Generation vom SUV Hyundai Santa Fe wird Anfang März 2018 auf dem Genfer Autosalon enthüllt. Schon auf dem ersten Teaser-Foto wird klar: Es wird elegant. Auch neue Technik wird in den Innenraum einziehen. So bekommt das Fahrzeug als erstes seiner Klasse den sogenannten Rear Occupant Alert – eine Überwachung der Rückbank mit Alarmfunktion. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Die neue Auflage vom Hyundai Santa Fe nutzt dieselbe Plattform wie der Konzernbruder Kia Sorento. Das erste Teaser-Foto zeigt, dass Linienführung ziemlich elegant daherkommt und dass man sicher auch um ein paar Zentimeter in der Länge im Vergleich zum Vorgänger zugelegt hat. Im Ergebnis bekommen wir hier eine neue Designsprache, die laut dem Hersteller einen ziemlich hohen Wiedererkennungswert besitzen soll.

Neben dem neuen Design und dem großzügigen Platzangebot will das neue SUV vor allem mit einer Vielzahl an aktiven Sicherheits- und Fahrassistenzsystemen punkten. Als erstes Fahrzeug der Branche wird die vierte Generation mit einem Rear Occupant Alert, also einem Überwachungssystem für die Rücksitzbank, ausgestattet sein. Dabei überwacht ein Ultraschallsensor, ob sich auf der hinteren Bankreihe etwas bewegt, also ob sich dort ein Kind oder ein Hund befindet. Das Schutzsystem ist auch im abgestellten Fahrzeug aktiv und warnt den Fahrer beim Aussteigen. So soll beispielsweise an warmen Sommertagen vermieden werden, dass Menschen oder Tiere im heißen Innenraum zurückgelassen werden. Die verbesserte Smart Sense Sicherheitsausstattung beinhaltet auch einen weiterentwickelten Querverkehrswarner, der den Fahrer während des rückwärtigen Ausparkens bei drohender Kollision aktiv vor dem heranfahrenden Fahrzeug warnt und der das Fahrzeug dann im Notfall auch selbstständig abbremst.

