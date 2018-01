Opel Insignia kommt an: Schon über 100.000 Bestellungen

By

Kaum ein Jahr am Markt und schon die Marke der 100.000 Bestellungen geknackt. Für die neue Generation vom Opel Insignia läuft es gut und so verwundert es nicht, dass er sowohl bei den Privatkunden gut ankommt, als auch für seine Tauglichkeit im Flotteneinsatz kürzlich in Großbritannien mit dem „Company Car Today CCT100“-Award (Company Car Today) ausgezeichnet wurde.

Bei den Rüsselsheimern zeigt der Trend wieder nach oben. Für die neue Generation vom Opel Insignia sind europaweit bereits mehr als 100.000 Bestellungen eingegangen. Alleine in Deutschland wurde bereits rund 30.000 Mal der „Jetzt kaufen“-Button angeklickt. Das als Limousine Grand Sport sowie in den Kombi-Varianten Sports Tourer und Country Tourer mit Allradantrieb erhältliche Flaggschiff der Hessen ist zudem nicht nur für private Autokäufer interessant. Er erhielt jüngst erst in Großbritannien die Auszeichnung „Company Car Today CCT100“-Award (Company Car Today).

Auch in anderen Ländern Europas konnte das mit dem adaptiven Geschwindigkeitsregler ACC (Adaptive Cruise Control), dem IntelliLux® LED Matrix-Scheinwerfer, dem Navi 900 IntelliLink, den von AGR-Experten (Aktion Gesunder Rücken e.V.) zertifizierten Ergonomie-Sitzen und weiteren Top-Technologien ausgerüstete Fahrzeug überzeugen. So gab es Awards wie das „Goldene Lenkrad 2017“ in Polen (Auto Świat) und Slowenien (Auto Bild) sowie die Auszeichnung als „Best Car 2017” (Fleet Cars & Vans, Fleet Auto Premium) in Polen und „Fleet News of the Year“ (FLEET Magazine) in Tschechien.

Bilder: © Opel