Mercedes G-Klasse erstmals auch als AMG-Line erhältlich

By

Zum ersten Mal wird für die Mercedes G-Klasse auch die sportliche AMG-Line erhältlich sein. Aufeinander abgestimmte Anbauteile sowie die 20 Zoll Leichtmetallräder und gelochten Bremsscheiben vorne sollen für einen noch dynamischeren Auftritt des Geländewagens sorgen.

Nun gibt es auch für die neue Mercedes G-Klasse erstmals die dynamische Ausstattung der AMG-Line. Sie beinhaltet unter anderem Einleger an der Front- und der Heckschürze, 20 Zoll AMG Leichtmetallrädern im Vielspeichen-Design, Radlaufverbreiterungen sowie gelochte Bremsscheiben an der Vorderachse mit dem Schriftzug „Mercedes-Benz“ auf den Bremssätteln. Am Heck fällt die Sportabgasanlage auf und an den Seiten sind Außenschutzleisten mit Ziereinlagen in gebürstetem Alu verbaut.

Der Innenraum der AMG-Edition umfasst ein Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa – 3-speichig und unten abgeflacht sowie im Griffbereich tief geprägt. Die Polsterung gibt es in Leder Schwarz oder designo Leder Nappa schwarz.

Dabei sind sowohl das Lenkrad als auch die Sitze mit roten Kontrastziernähten ausgestattet. Auch die designo Sicherheitsgurte in Rot sollen für farbliche Akzente sorgen. AMG Fußmatten runden die Interieur-Ausstattung ab. Die Preise für die Sonderausstattung wurden bislang noch nicht genannt. Die neue Generation des Geländeklassikers startet in der normalen Version G500 bei 107.041 Euro.

Bilder: © Daimler AG