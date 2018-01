Jaguar E-Pace: Marktstart für das 34.950 Euro teure Kompakt-SUV

By

Mit dem Jaguar E-Pace bringen die Briten das bislang günstigste Modell in ihrer aktuellen Angebotspalette auf den Markt. Das sportliche Kompakt-SUV startet jetzt bei 34.950 Euro. Alles, was ihr zum Marktstart der Raubkatze wissen müsst, erfahrt ihr in unseren News.

Mit dem seit kurzem erhältlichen Jaguar E-Pace wollen die Verantwortlichen die Verkaufszahlen vom in Deutschland sehr erfolgreichen F-Pace übertrumpfen. Der große Bruder verkaufte sich hierzulande im vergangenen Jahr 3.397 Mal und machte damit mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes der Briten auf dem deutschen Markt aus. Will das mindestens 34.950 Euro teure Kompakt-SUV diese Zahlen toppen, muss es gleich vom Start weg bei den Kunden punkten. Die Anlagen dazu sind vorhanden.

Das knapp 4,40 Meter lange SUV ist auf der Basis vom Markenbruder Range Rover Evoque aufgebaut. Von ihm übernimmt der mit einem optionalen Allradantrieb ausgestattet Brite dann auch die „Active Driveline“-Allradkupplung, so dass sich nun zwei Trennkupplungen an der Hinterachse befinden, was sich positiv auf die Traktion auswirken soll. Die angeboten Ausstattungspakete sind S, SE, HSE und das R-Dynamic-Paket.

Angetrieben wird der E-Pace von drei Diesel-Motoren in den Leistungsstufen zwischen 150 PS und 240 PS. Die Preise variieren dabei zwischen 34.950 Euro für den Basisdiesel, über 39.550 Euro für den D180 AWD sowie 52.475 Euro für den D240 AWD. Bei den Benzinern stehen zwei Varianten zur Auswahl: Der 249 PS starke 250 AWD für mindestens 42.350 Euro und der 300 PS starke 300 AWD, den es ab 52.850 Euro gibt.

Die Kunden sollen auch durch eine umfangreiche Serienausstattung überzeugt werden. So gibt es unter anderem die LED-Scheinwerfer, das Touch Pro-Infotainmentsystem, eine Rückfahrkamera, den Notbremsassistenten, den Spurhalte- sowie denn Aufmerksamkeitsassistenten in der Grundausstattung für alle E-Pace-Versionen. Gegen Aufpreis können zudem Matrix-Scheinwerfer mit 20 einzeln ansteuerbaren LED-Einheiten sowie das mit verdunkeltem Glas ausgestattete Panoramadach bestellt werden.

Bilder: © Jaguar