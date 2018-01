Video – Fahrbericht: 2018 Mazda6 SKYACTIV-G 165 Limousine i-ELOOP Sports-Line

By



Die Jungs von Ausfahrt.tv haben sich den 2018 Mazda6 SKYACTIV-G 165 Limousine i-ELOOP Sports-Line im Rahmen einer Probefahrt genauer angesehen und stellen Euch den Mazda6 SKYACTIV-G 165 in ihrem ausführlichen Video-Review sehr detailliert vor. Sie hatten den Mazda6 SKYACTIV-G 165 für ein paar Tage in Bielefeld als Testfahrzeug. Die Probefahrt mit dem Mazda6 Limousine fand am 16.01.2018 statt.



Unseren Video-Fahrbericht mit dem 2018 Mazda6 SKYACTIV-G 165 Limousine i-ELOOP Sports-Line auf Youtube ansehen.

2018 Mazda6 SKYACTIV-G 165 Limousine i-ELOOP Sports-Line – Motor- und Leistungsdaten

Der Testwagen bei der Probefahrt war ein 2018 Mazda6 SKYACTIV-G 165 Limousine i-ELOOP Sports-Line . Sein 2.0 Liter Motor (vorne quer eingebauter 4-Takt Ottomotor SKYACTIV-G, Zylinderkopf und Motorblock aus Luminium-Legierung, i-stop Motor Start-/Stop-System) verfügt über 165 PS (121 KW) und hat ein maximales Drehmoment von 210 Nm, welches bei 4.000 Umdrehungen pro Minute anliegt.

Der Mazda6 SKYACTIV-G 165 erreicht seine Höchstgeschwindigkeit bei 216 km/h. Um von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen benötigt man mit dem Mazda6 Limousine laut Hersteller 9.1 Sekunden. Der Testwagen verfügte über Frontantrieb, geschaltet wurde mittels manueller Schaltung (6-Gang Handschaltung).

2018 Mazda6 SKYACTIV-G 165 Limousine i-ELOOP Sports-Line – Verbrauchsangaben

Der NEFZ-Verbrauch des 2018 Mazda6 SKYACTIV-G 165 Limousine i-ELOOP Sports-Line wird von Mazda mit 5.9 Litern Super auf 100 Kilometern angegeben. Bei einem Tankinhalt von 62 Litern ist im besten Fall eine Reichweite von ca. 1.050 Kilometern zu erreichen. Laut Mazda beträgt der kombinierte CO2-Ausstoss 135 g/km.

2018 Mazda6 SKYACTIV-G 165 Limousine i-ELOOP Sports-Line – Preise

Die preiswerteste Art einen Mazda6 Limousine startet bei 26.190 Euro. Der Testwagen kostete in der Grundkonfiguration 34.790 Euro, der tatsächliche Testwagenpreis mit allen Optionen lag schätzungsweise bei 37.460 Euro.

Alles technischen Daten zum 2018 Mazda6 SKYACTIV-G 165 Limousine i-ELOOP Sports-Line im Überblick

Testfahrzeug 2018 Mazda6 SKYACTIV-G 165 Limousine i-ELOOP Sports-Line Hersteller Mazda Bauform Limousine Motor vorne quer eingebauter 4-Takt Ottomotor SKYACTIV-G, Zylinderkopf und Motorblock aus Luminium-Legierung, i-stop Motor Start-/Stop-System Hubraum 2.0 Liter Ps 165 PS Kw 121 KW Antriebsart Frontantrieb Getriebeart manueller Schaltung Getriebe 6-Gang Handschaltung Maximales Drehmoment 210 Nm Beschleunigung 0 auf 100 km/h 9.1 Sekunden Höchstgeschwindigkeit 216 km/h Kombinierter NEFZ-Verbrauch laut Hersteller 5.9 l/100 km Kombinierter CO2-Ausstoss laut Hersteller 135 g/km Kraftstoffart Super Tankinhalt 62 Liter Länge 4.87 Meter Höhe 1.45 Meter Breite 1.84 Meter Radstand 2.83 Meter Bodenfreiheit 17 Zentimeter Wendekreis 12.0 Meter Leergewicht 1.380 KG Zulässiges Gesamtgewicht 1.945 kg Maximale Zuladung 640 kg Kofferraumvolumen 480 Liter Dachlast 100 kg Maximale Anhängelast (Gebremster Anhänger) 1700 kg Maximale Anhängelast (Ungebremster Anhänger) 680 kg Einstiegspreis 26.190 Euro Basispreis Testwagen 34.790 Euro Listenpreis Testwagen ca. 37.460 Euro Versicherungsklassen HP / VK / TK 17 / 27 / 29

Foto-Quelle: Hersteller