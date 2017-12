Mazda MX-5 „Sakura“: Cabrio-Sondermodell kommt im Frühjahr 2018

By

Auch 2018 wird es eine Sonderversion des kleinen Open Air-Flitzers geben: Im Frühjahr 2018 kommt mit dem Mazda MX-5 „Sakura“ ein neues Cabrio-Sondermodell mit dunkelrotem Stoffdach auf den Markt. Zudem bekommt die RF-Version jetzt auch den 1,5-Liter SKYACTIV-G Benziner mit 131 PS spendiert.

Das Wetter ist ja gerade so überhaupt nicht geeignet für eine Ausfahrt mit dem Cabrio, aber um dann im Frühjahr 2018 so richtig durchstarten zu können, bringen die Japaner mit dem Mazda MX-5 „Sakura“ ein neues Cabrio-Sondermodell auf den Markt. Das Fahrzeug, das auf der zweithöchsten Ausstattung Exclusive-Line aufbaut, soll optisch durch ein dunkelrotes Stoffdach und eine beige Lederausstattung überzeugen. Wer will, kann das ab 27.290 Euro erhältliche Editionsmodell zusätzlich mit Leichtmetallfelgen in „Bright Dark“, Parksensoren hinten, BOSE® -Soundsystem, schlüssellosem Zugangssystem LOGIN und dynamischem Kurvenlicht (AFS) aufwerten, was laut Hersteller einen Preisvorteil von 1.000 Euro bedeuten soll.

Die Einstiegsversion ist mit dem kleineren 1,5-Liter-Aggregat mit 131 PS (SKYACTIV-G 131) ausgestattet. Einen Motor, den es nicht nur beim normalen Modell sowie beim limitierten Sondermodell gibt, sondern der im neuen Jahr dann auch für die RF-Variante mit klappbarem Hardtop geordert werden kann. Das größere Aggregat, der 160 PS starke Zweiliter-Vierzylinder (SKYACTIV-G 160) kann ebenfalls für das Sondermodell geordert werden und ist dann ab 28.790 Euro zu haben.

Auch die Serienausstattung für die beiden MX-5-Versionen wurde erweitert: Für beide Fahrzeuge stehen neue Außenfarben zur Verfügung, Neben der neuen Sonderlackierung Magmarot-Metallic, die das bisherige Rubinrot-Metallic ablösen wird, können nun auch die Farben Turmalinblau Metallic und Satinweiß Metallic geordert werden. Für das normale Modell gibt es nun auch die Sonderlackierung Matrixgrau-Metallic, die bisher nur dem Mazda MX-5 RF vorbehalten war.

In der Ausstattungslinie Sports-Line ist ab kommendem Jahr ein neues Matrix LED-Lichtsystem (ALH) serienmäßig an Bord. Für den stärkeren der beiden Motoren gibt es nun serienmäßig ein Start-Stopp-System und eine Bremsenergierückgewinnung. Das kleine Mazda-Cabrio kostet mit 131 PS auch weiterhin 22.990 Euro, für den 160-PS-Motor wird es künftig 200 Euro teurer als bislang.

