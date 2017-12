Toyota GT86 Shark: Racer mit Sonderlackierung „Shark Grey“

By

Mit dem Sondermodell Toyota GT86 Shark eröffnen die Japaner das Modelljahr 2018. Der Racer kommt mit der Sonderlackierung „Shark Grey“ in einer limitierten Auflage und will unter anderem mit seinen exklusiven schwarzen 17-Zoll-Alufelgen sowie einem neuen Performance-Paket glänzen. Alle Details und alle Infos zum Preis verraten wir euch hier in unseren News.

Mit dem Toyota GT86 Shark kommt jetzt ein streng limitiertes Sondermodell für den Racer mit Sonderlackierung „Shark Grey“ und einem Performance-Paket auf den Markt. Bis März 2018 wird das Fahrzeug präsentiert und dann zum Preis von mindestens 35.990 Euro ausgeliefert, was einem Aufpreis von 6.000 Euro gegenüber der Basisversion entspricht. Was bei der Sonderedition vom japanischen Boxer-Sportwagen sofort auffällt, ist die neue Lackfarbe, von der sich der in Furious Black Metallic lackierte Heckspoiler und die ebenfalls schwarzen Außenspiegeln absetzen. Die schwarzen 17-Zoll-Leichtmetallfelgen runden die Optik ab.

Der Innenraum ist ebenfalls in einer dezenten Farbgebung gehalten. Hier gibt es eine schwarze Leder-/Alcantara-Ausstattung, die mit optional mit grauen oder roten Ziernähten farblich akzentuiert werden kann.

Für noch mehr Spaß auf der Landstraße auch beim Basismodell soll ein ab dem Modelljahr 2018 optional angebotenes Performance-Paket sorgen, das dann für den Einstiegs-GT für 1.900 Euro extra erhältlich sein wird. Darin enthalten sind die Sachs-Sportstoßdämpfer und eine neu entwickelte Brembo-Hochleistungsbremsanlage. Das Sondermodell hat das Performance-Paket inklusive der exklusiven Felgen natürlich schon mit an Bord.

Bilder: © Toyota