Kia Sportage: Allradantrieb wird zur Nebensache

By

Beim Kia Sportage, dem SUV der Koreaner, wird der Allradantrieb immer mehr zur Nebensache. Die 4×4-Pflicht für den Top-Benziner hat man mal eben gestrichen und die Top-Ausstattung „Platinum“ gibt es jetzt auch für den stärksten Benziner. Alle Details und Preise bekommt ihr in unseren News.

Bei seinem 177 PS starken Top-Benziner wird der Allradantrieb nun zur Nebensache, denn den Kia Sportage gibt es in dieser Motorisierung nun ab sofort auch mit Frontantrieb anstatt, wie bisher, nur mit Allrad. Das macht sich dann auch beim Preis bemerkbar denn der sinkt für den Fronttriebler auf mindestens 27.690 Euro in der Ausstattungsstufe „Vision“. Gegenüber dem 4×4-Modell sind das 2.000 Euro weniger. Serienmäßig sind in dieser Version bereits Navigationssystem, Rückfahrkamera und 17-Zoll-Räder mit an Bord. Das Schalten übernimmt beim frontgetriebenen Fahrzeug das manuelle Sechs-Gang-Schaltgetriebe. Das Triebwerk stellt seine maximal 265 Newtonmetern bereits ab 1.500 Umdrehungen in der Minute zur Verfügung. Damit spurtet der SUV kräftig aus dem Stand in 9,2 Sekunden auf 100 km/h und sprintet bis auf 205 km/h Höchstgeschwindigkeit.

Neu ist auch, dass es den Top-Benziner jetzt als Sportage Platinum Edition geben wird. Dann allerdings wieder nur mit Allrad und einem Sieben-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe. Bislang war diese Top-Ausstattungslinie nur dem 185 PS starken Top-Diesel vorbehalten, wird aber eben ab sofort auch für den stärksten Otto-Motor erhältlich sein. Das Top-Modell ist in Verbindung mit dem Benziner unter anderem mit einstellbaren Vordersitzen mit Ventilation, Lederausstattung, Panoramadach, einer sensorgesteuerten elektrische Heckklappe, einem Parkassistenten (zum Parallel- und Quereinparken sowie Parallelausparken), einer induktiven Ladestation für Smartphones, Notbremsassistent, Querverkehrwarner, Spurwechselassistent und Metalliclackierung ausgestattet. Damit ausgerüstet startet die Preisliste vom Kia Sportage 1.6 T-GDI AWD DCT7 Platinum Edition bei mindestens 39.340 Euro. Das ist im Vergleich zum ebenso ausgestatteten Top-Diesel eine Ersparnis von fast 3.000 Euro.

Bilder: © Kia