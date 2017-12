Lamborghini Urus: Super Sport Utility Vehicle mit 650 PS

By

4,0-Liter-Bitturbo-V8, 650 PS und 305 km/h Topspeed – das sind die beeindruckenden Daten vom neuen Super Sport Utility Vehicle Lamborghini Urus. Das erste SUV der Marke seit dem LM002 soll mit unbändiger Power und einem aufpreispflichtigen Offroad-Paket punkten, falls doch tatsächlich mal jemand auf die Idee kommen sollte, den edlen Power-Allradler ins Gelände ausführen zu wollen. Alle Daten und den Preis bekommt ihr in diesem Artikel.

Einen bärenstarken Sport-SUV? Den gibt es jetzt mit dem Lamborghini Urus, der aus vier Litern Hubraum, verteilt auf acht Töpfe und verstärkt durch eine doppelte Zwangsbeatmung, eine Leistung von 650 PS und ein maximales Drehmoment von 850 Nm herauspresst. Damit schießt das 2,2 Tonnen schwere, 5,11 Meter lange Sport-Monster in 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Schluss ist dann erst bei 305 km/h, so dass die klasseninterne Konkurrenz von Porsche, Bentley und Co. doch mächtig ins Staunen kommen dürfte.

Für zügiges Schalten sorgt beim großen Stier eine Achtgang-Automatik. Die Kraftübertragung übernimmt der Allradantrieb samt Torquevectoring. Zu den weiteren Highlights des Sport-SUV zählen neben dem Motor, der in der Basis vom kommenden Audi Q8 stammt, auch noch die Hinterachslenkung, die adaptive Luftfederung und die Carbon-Keramik-Bremsscheiben, die sich hinter 21 bis 23 Zoll großen Felgen verstecken.

Über den „Tamburo“ genannten Fahrdynamikschalter können gleich sechs verschiedene Fahrmodi ausgewählt werden: Strada (Straße), Terra (Off-Road), Neve (Schnee), Sport (Sport), Corsa (Rennstrecke) und Sabbia (Sand). Damit soll der Spagat zwischen Sportlichkeit und Komfort auf Asphalt sowie einem sicheren Auftreten im Gelände geschafft werden. Für den Ausritte abseits der asphaltierten Wege gibt es ein optionales Sport-Paket, das neben den Fahrmodi Terra und Sabbia eben auch spezielle metallverstärkte Stoßfänger und einen zusätzlichen Unterbodenschutz für Geländefahrten im Schnee, im Wald oder zum Dünensurfen umfasst.

Im Innenraum soll Platz für fünf Leute sein, wobei auch noch die Option besteht, vier Einzelsitze zu buchen. In den Kofferraum passen mindestens 616 Liter. Bei umgeklappter Rücksitzbank sind sogar bis zu 1.596 Liter drin. Das Cockpit wird von zwei großen Touchscreen-Bildschirmen und massiven, zur brachialen Offroad-Optik passenden Schaltern dominiert. Bei den Materialien setzt man vor allem auf feinstes Leder, Alcantara, Aluminium, Carbonfaser und Holz. Im Frühjahr 2018 sollen die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden. Beim Verkaufspreis werden vorerst 171.429,00 Euro (ohne Steuern) angegeben. Für Deutschland wird ein Handelspreis von mindestens 204.000 Euro aufgerufen.

Bilder: © Lamborghini