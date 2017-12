VW Up GTI: 115 PS für den flotten Mini

By

Anfang 2018 kommt der 115 PS starke VW Up GTI zu den Händlern. Der Preis für den flotten Mini fällt dann aber doch ziemlich Maxi aus. Alle News dazu bekommt ihr in unseren News.

Mal eben 4.500 Euro Aufpreis kostet der neue VW Up GTI im Vergleich zur bislang stärksten Serienversion mit 90 PS. Der neue Sport-Up bringt es dank seinem 1,0-Liter-Dreizylinder auf satte 115 PS und 200 Newtonmeter, die den flotten Mini in 8,8 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen sollen. Die Höchstgeschwindigkeit gibt der Konzern mit 196 km/h an, so dass dynamisches Mithalten auf der Autobahn durchaus drin sein sollte.

Beim Verbrauch geben die Entwickler gleich zwei Werte an: Einmal den in der Branche üblichen NEFZ-Wert (4,8 l/100 km) und dann noch den nach dem neuen Fahrzyklus WLTP ermittelten Wert (5,6 l/100 km).

Außen gibt es für den Stadtflitzer ein Kühlergitter mit roten Zierstreifen in Wabenoptik, die schwarzen Doppel-Querstreifen über den Seitenschweller-Abdeckungen, rot lackierte Bremssättel, ein verchromtes Auspuffrohr, einen Heckdiffusor sowie einen größeren Dachspoiler. Hinter den 17-Zoll-Leichtmetallrädern verstecken sich rot lackierte Bremssättel. Das Sportfahrwerk rückt den Kampfzwerg um 15 Millimeter näher an den Asphalt heran.

Im Innenraum nimmt der Fahrer auf den GTI-typischen Sitzen mit dem Karomuster Clark Platz, greift in ein unten abgeflachtes Sport-Lederlenkrad und legt mit einem GTI-Knauf die Gänge ein. Die elektrischen Fensterheber und eine Klimaanlage sind serienmäßig immer mit an Bord. Das alles hat aber auch seinen Preis und der fällt mit mindestens 16.975 Euro für einen Kleinstwagen dann doch ziemlich hoch aus.

Bilder: © Volkswagen