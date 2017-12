Jeep Wrangler: Die Geländewagen-Ikone im neuen Outfit

By

Eine Geländewagen-Ikone im neuen Outfit feierte jetzt auf der Los Angeles Auto Show seine Weltpremiere: Der Jeep Wrangler. Neu ist neben den LED-Scheinwerfer und zahlreichen elektronischen Helfern auch der neue Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner mit 274 PS. Alle Details zum neuen Offroader bekommt ihr in unseren News.

Auf der Los Angeles Auto Show feierte jetzt die mittlerweile vierte Generation vom Jeep Wrangler seine Premiere. Dabei präsentierte sich die Geländewagen-Ikone nicht nur im neuen Outfit, sondern eben auch mit zahlreichen technischen Neuerungen. In den USA kommt das neue Modell bereits Anfang 2018 auf den Markt. Hierzulande wird man sich da wohl noch ein wenig länger gedulden müssen – der Start in Deutschland ist für das zweite Halbjahr 2018 geplant. Vier Ausstattungsniveaus stehen bei der Neuauflage zur Verfügung: Neben Sport und Sport+ gibt es die beiden Versionen Sahara und Rubicon, bei denen moderne LED-Technik bei Scheinwerfern, Rückleuchten, Tagfahrlicht und Nebelleuchten im Serienumfang enthalten sind.

Bei der neuen Generation soll noch mehr auf die Sicherheit geachtet werden und so gibt es nun auch mehr als 75 verfügbare Funktionen für aktive und passive Sicherheit. Im Innenraum hat man sich um eine Neugestaltung des Armaturenbretts bemüht und so findet dort jetzt, je nach gewähltem Ausstattungsniveau, ein Touchscreen in fünf, sieben oder 8,4 Zoll seinen Platz. Für die Einbindung vom Smartphone hat man das Navigationssystem mit Apple CarPlay und Android Auto kompatibel gestaltet.

Der Antrieb erfolgt über den bereits bekannten 3,6-Liter-V6-Benziner, der aber jetzt 289 PS leistet. Frisch im Motorenportfolio findet sich der völlig neu konstruierte Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner mit 274 PS. Wer einen Selbstzünder will, muss sich noch bis 2019 gedulden, denn dann erst soll ein 3,0-Liter-V6-Diesel mit 264 PS folgen. Das Schalten erfolgt wahlweise über ein manuelles Sechsgang-Getriebe oder über eine Achtgang-Automatik.

Bei der Fahrwerkstechnik kann der weiterhin auf einem Leiterrahmen aufgebaute Jeep jetzt mit zwei verschiedenen Allrad-Systemen konfiguriert werden: unter anderem dem neuen Selec-Trac mit zweistufigem, permanentem Transfergetriebe, den elektrischen Vorder- und Hinterachsdifferentialen Tru-Lock, dem elektronisch gesteuerten Trac-Lok Differential mit Schlupfbegrenzung und dem elektrisch entkoppelbaren vorderen Querstabilisator. Beim Böschungswinkel gibt es 44° vorne und die Bodenfreiheit ist mit knapp 28 Zentimetern angegeben. Zu den Preisen der vierten Wrangler-Generation schweigt man sich bislang noch aus.

