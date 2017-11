INFINITI QX50: Motor-Revolution dank variabler Verdichtung

By

Schon vor seiner Premiere in der kommenden Woche auf der Los Angeles Motor Show (1.-10. Dezember 2017) hat man jetzt den neuen INFINITI QX50 enthüllt und erste Fotos vom Midsize-SUV mit Frontmotor und Frontantrieb veröffentlicht. Auch ein paar Details haben uns die Entwickler schon verraten: So kommt es beim Toyota-Ableger zu einer Motor-Revolution dank variabler Verdichtung. Alle Infos dazu bekommt ihr in unseren News.

Der neue INFINITI QX50 sollte eigentlich erst auf der Los Angeles Motor Show in der nächsten Woche seine Premiere feiern, aber die Japaner hatten das offenbar etwas anders im Plan und zogen schon jetzt selbst das Tuch vom SUV herunter. Somit können wir euch heute bereits einen ersten Blick auf das 4,69 Meter lange Kompakt-SUV geben. Schauen wir uns im Vergleich dazu die Entwürfe für die Designstudie an, so stellen wir eigentlich kaum gravierende Änderungen fest. Nur die seitlichen Lufteinlässe sind etwas geschrumpft und der Unterfahrschutz an der Front ist beim neuen Serienmodell nicht ganz so brachial gestaltet wurden wie noch beim Konzeptfahrzeug.

Aufgebaut ist der QX50 auf einer neuen Plattform für Fronttriebler. Damit will man im Vergleich zum Vorgänger vor allem in den Bereichen Verwindungssteifigkeit und Platzangebot im Innenraum zugelegt haben. Als weltweit erstes Serienfahrzeug kommt der Ableger der Toyota-Tochter mit einer Motor-Revolution mit variabler Verdichtung. Dabei soll laut Hersteller ein sogenanntes „Multi-Link-System“ den Hub der Kolben kontinuierlich erhöhen und reduzieren können. Damit wird dann die Verdichtung den unterschiedlichen Bedürfnissen angepasst. Damit will man eine variable Kompression im Motorraum ermöglichen mit der entweder eine hohe Effizienz oder eine höhere Leistung sowie ein höheres Drehmoment möglich sein sollen. Trotz seiner 272 PS und 380 Nm maximalem Drehmoment soll der neue Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner rund ein Drittel weniger Kraftstoff verbrauchen als der vergleichbare Sechszylinder des QX50. Außerdem hat man den neuen SUV mit einem „autonom-Fahren“-Technik-Paket gespickt, das unter dem Namen ProPilot alle Assistenzsysteme zusammenfasst, die dem Fahrer beim Beschleunigen, Bremsen und Lenken auf einspurigen Fahrbahnen helfen sollen.

